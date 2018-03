El fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, ha apuntado este jueves que su departamento “probablemente” no agotará el plazo máximo dado por el magistrado del ‘procés’ en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, e informará este viernes sobre si se debe otorgar la libertad al que fuera presidente de la Asamblea Nacional Catalana y candidato a presidente de la Generalitat Jordi Sànchez o bien concederle permiso para acudir a la sesión de investidura convocada para el próximo lunes

Así lo ha manifestado este jueves durante su intervención en una comida-coloquio organizada por el Club Siglo XXI, en la que ha rechazado adelantar cuál va a ser la postura del Ministerio Público en este caso. “Probablemente mañana demos respuesta pero no por táctica, sino por doctrina“, ha señalado.

El juez Llarena dio traslado este miércoles a las partes para que en el plazo de cinco días informen sobre las peticiones de libertad presentadas por el ex presidente de ANC, Jordi Sànchez, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart y el ex conseller de Interior, Joaquim Forn. La petición de información solicitada por Llarena tendrá que ser contestada no sólo por la Fiscalía sino también por las acusaciones.

El ex presidente de la ANC y número dos de JxCat, Jordi Sànchez, solicitaba ayer al Tribunal Supremo que lo dejara en libertad para poder ser investido en el pleno del Parlament el 12 de marzo. Lo hacía en un escrito al juez Llarena, en el que pedía que su libertad provisional o un permiso para asistir presencialmente al pleno.

Argumentaba que si no se le permite ir al pleno se estarán “vulnerando sus derechos políticos y no se estará respetando la voluntad de un Parlament elegido democráticamente”.