Marta Torrecillas, conocida popularmente como la ‘farsante de los cinco dedos rotos’, fue la que acusó sin pruebas a la Policía Nacional de abusos sexuales durante el referéndum ilegal del 1-O. “Me han cogido, me han tirado escaleras abajo, me han tirado cosas, me han roto los dedos de la mano uno por uno, con la ropa levantada me han tocado las tetas mientras reían y me han pegado, esto es mucha maldad“, afirmó Torrecillas ante los medios.

Su testimonio sirvió para que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y otras personalidades que apoyaban el 1-O, entre ellas el entrenador de fútbol Pep Guardiola, denunciaran la supuesta brutalidad policial.

Torrecillas fue desalojada el 1-O de un centro electoral por unos agentes de la Policía Nacional. Pero su mentira apenas duró dos días, puesto que salió a la luz un vídeo en el que se veía a Torrecillas apoyando las dos manos en una valla sin ningún problema, minutos después de la supuesta agresión. En una entrevista concedida a TV3, acabó reconociendo que sólo tenía una especie de capsulitis en un solo dedo.

La ‘farsante de los cinco dedos rotos’ fue concejal de ERC en Gallifa (Barcelona). De esta forma, se derrumbaba el icono de la supuesta represión policial que falsamente había representado la historia de Marta Torrecillas para el independentismo el 1-O.

Los usuarios de las redes sociales no fueron ajenos a esta farsa, por lo que muchos decidieron fomentar un boicot al negocio alimenticio que tenía Torrecillas. Torrecillas y su socio tuvieron que cerrar la empresa debido a que el boicot fue un éxito.

Su última aparición pública fue en la huelga que el separatismo convocó el pasado 8 de noviembre. Torrecillas participó en una sentada para cortar el tráfico de una calle. Terminó siendo desalojada por varios efectivos de los Mossos.

Este desalojo provocó las bromas en Twitter sobre posibles invenciones que podría hacer ahora la ‘farsante de los cinco dedos rotos’.

Viendo como la mentirosa de los dedos rotos se vendó su mano el 1-O, ahora que la arrastraron en la #VagaGeneral8N, aparecerá vendada más o menos así… pic.twitter.com/L6jStjnyMh — Sr. Importante (@SrImportante) 8 de noviembre de 2017

#URGENTE La de los dedos rotos acaba de denunciar otra vez a la policía porque le han roto todos los huesos del cuerpo😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/ktemG7OUat — Alba L. (@albalisl) 8 de noviembre de 2017

El pasado mes de enero, el Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona admitió a trámite una querella presentada por Marta Torrecillas por presunto delito de lesiones y contra la integridad moral con agravante de odio, motivación ideológica y de género.