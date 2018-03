El diputado del PDeCAT Jordi Xuclà ha explicado que la información que el director del CNI, Félix Sanz Roldán, ha trasladado al Congreso sobre la relación del imán de Ripoll con los servicios secretos ha sido “sustancial”, y ha garantizado que la guardará el secreto. Eso sí, abrirá un “periodo de reflexión” para decidir cómo proceder en adelante a partir de la información recibida.

“La mejor forma de que la legislatura sea productiva en esta comisión es guardar el secreto”, ha dicho Xuclà tras la comparecencia de Sanz Roldán ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso para aclarar la relación entre los servicios secretos y el imán de Ripoll (Gerona), Abdelbaki Es Satty, líder de la célula yihadista que atentó en Barcelona este verano.

La comisión se ha desarrollado a puerta cerrada y los portavoces de los grupos parlamentarios tienen obligación de guardar el secreto de la información que reciben.

Antes de la comparecencia de Roldán, Xuclà avanzaba a los periodistas: “Tengo la obligación de mantener el secreto de lo que se me informe pero no me puedo dividir en dos, a partir de lo que se cuente tengo derecho a pedir que en sede parlamentaria, en otras instancias y órganos de la Cámara tengan conocimiento sobre los hechos“.

Al finalizar la reunión el diputado catalán ha asegurado que, aunque es su deber y guardará el secreto, abrirá un “periodo de reflexión” tras la información que ha escuchado al director del CNI “de una forma absolutamente constructiva”, y que ha calificado de “sustancial”.

Xuclà ha hecho hincapié también en que la comparecencia de Sanz Roldán se tenía que haber producido mucho antes.

Casi siete meses de espera

En su opinión, no es satisfactorio que hayan pasado seis meses y tres semanas desde los atentados en Barcelona y Cambrils y que el Parlamento no haya tenido ninguna comunicación del Gobierno sobre los hechos hasta hoy.

El diputado catalán ha criticado también que a pesar de que el propio director del CNI pidió en noviembre pasado acudir al Congreso para dar explicaciones, su comparecencia no se ha sustanciado hasta ahora, aunque en diciembre hubo otra reunión de la comisión de secretos oficiales.

Además, ha mostrado su disconformidad con la decisión del Congreso de rechazar la creación de una comisión de investigación sobre los atentados de Barcelona, como pedía su partido.

“Deploro absolutamente esta decisión de la Mesa”, ha dicho al recordar que sí hubo un comisión de investigación en el Congreso sobre el 11M y que “hay elementos de paralelismo absoluto” que no justifican que el PP y el PSOE lo rechacen con el argumento de que son cuestiones que afectan a la seguridad nacional.

Xuclà ha recordado que también estaban bajo investigación judicial los atentados de Atocha en 2004 y ha insistido en que “siempre es bueno que la opinión pública y el Parlamento sepan lo que ha ocurrido”.

“Desgraciadamente los dos grandes atentados yihadistas en España se han producido sin que se afronte el duelo por estos hechos, y para que se afronte el duelo lo primero es que los hechos estén en conocimiento de la opinión pública”.