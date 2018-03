El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha señalado este lunes que tras las elecciones del pasado diciembre en Cataluña “lo que necesitan los catalanes es un gobierno que empiece a ejecutar sus funciones” y ha llamado a que se proponga ya la investidura de un candidato a la presidencia de la Generalitat “que no esté fugado de la Justicia, que no se encuentre en prisión provisional o que no tenga causas pendientes que puedan llevar consigo la inhabilitación”.

En declaraciones a los periodistas en Granada antes de presidir el Consejo de Dirección de los populares granadinos, Catalá ha defendido que “ya ha pasado el tiempo en que algunos han pretendido encontrar soluciones para ellos mismos”, citando a Carles Puigdemont, ahora Jordi Sànchez y otras personas con “graves problemas para ejercer responsabilidades”, ha dicho.

Ha incidido en que “ante un desafío y una amenaza tan importante como la que ha existido”, en la que “unos cuantos” han “pretendido romper la convivencia, nuestra constitución y la unidad de España”, la “lección positiva es que las instituciones han funcionado” y “han estado en su sitio”, garantizando los derechos de todos.

El ministro ha defendido que lo que ahora “merecen” los catalanes es un gobierno que “empiece a trabajar cuanto antes”, encargándose de la sanidad, la educación, los servicios públicos y “no de debates políticos fuera del interés general”.

“Es tan sencillo y tan normal como esto, que el resultado de las elecciones se traslade en el Parlamento a la formación de un gobierno y que ese gobierno cumpla sus obligaciones y podamos superar esta etapa tan difícil“, ha agregado.