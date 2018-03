Jaume Vives ha reivindicado a Rafael de Casanova para los tabarneses “frente a los enemigos de la realidad y los amigos del odio”, los independentistas. El acto en el que los ciudadanos de Tabarnia han celebrado su libertad y la defensa de los derechos de todos los catalanes se ha cerrado en las calles de Barcelona en medio de sardanas y el himno de España.

“Aquí no ha venido TV3”, comenta divertido Cake Minuesa, el reportero de OKDIARIO, con algunos de los asistentes. El presidente tabarnés en el exilio, Albert Boadella, no ha hecho acto de presencia… quizá porque “el independentismo represor no le ha dejado”, como comentaban algunos de los manifestantes.

