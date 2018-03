CiudadanOK ha sido testigo en primera persona de la fiesta de Tabarnia y contra el independentismo vivida en Barcelona

CiudadanOK ha estado en Barcelona durante la jornada de homenaje a Rafael de Casanova. “Aquí no ha venido TV3”, comenta divertido Cake Minuesa, el reportero de OKDIARIO, con algunos de los asistentes. El presidente tabarnés en el exilio, Albert Boadella, no ha hecho acto de presencia… quizá porque “el independentismo represor no le ha dejado”, como comentaban algunos de los manifestantes.

Nunca Rafael de Casanova estuvo tan bien rodeado de banderas españolas… y de Tabarnia, la región virtual que defiende los derechos de todos los catalanes frente a la deriva separatista de los políticos de la Generalitat. Allí, miles de tabarneses cantaron, entre otras cosas, “¡vivas!” a la Policía Nacional.

La marcha por la libertad del pueblo de Tabarnia, junto al monumento a Rafael de Casanova, se ha llenado de asistentes en Barcelona. Entre ellos, estaba uno de los descendientes de este “patriota español” cuya figura histórica ha sido manipulada por los separatistas, “y eso nos enfada mucho”, cuenta Eduardo, de la rama del hermano mayor de Casanova.

Convocados por la Plataforma por Tabarnia, cuyo portavoz es Jaume Vives—en cuya terraza empezó todo en los peores días del aquelarre independentista tras el referéndum ilegal del 1 de octubre— y su presidente Miguel Martínez -quien tiene claro que Tabarnia “llegará tan lejos como el indepentismo, es una broma muy seria”-, los catalanes contrarios al proceso separatista han marchado en ambiente de fiesta y libertad hasta la plaza donde confluyen el poder autonómico, la sede del Govern, y el local, la del Ayuntamiento.