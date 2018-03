Aún no ha comenzado la marcha por la libertad del pueblo de Tabarnia pero las calles aledañas al monumento a Rafael de Casanova ya se están llenando de fieles dispuestos a celebrar con alegría. Así, la estatua ya luce las banderas de España y de Tabarnia, respondiendo a la utilización del personaje en cada aquelarre independentista.

Además, el presidente de Empresaris de Catalunya, Josep Bou, ha acudido a departir un rato con Cake Minuesa, el reportero de OKDIARIO, paa expresar su “hartazgo” y el de “todos los catalanes” ante “tanto ‘prusés'”, poruqe, ha aclarado, “aquí cabemos todos”.

Y la nota de humor la ha dado un manifestante ataviado con casco y chalecos de camuflaje, y una supuesta acreditación de Tabarnia TV, la cadena de televisión de la región virtual que defiende los derechos de todos los catalanes frente a la deriva separatista de los dirigentes d ela Generalitat.

“Hay que venir protegido porque casi estamos en guerra”, ha espetado en broma. “Ojo no vengan los mossos… al menos, no esperamos que venga Otegi. Aquí no queremos a personajes así“, ha concluido.