El Consejo Político de la CUP, que se reúne este sábado en Barcelona, aprobará abstenerse en la investidura de Jordi Sànchez a la presidencia de la Generalitat, dejando sin mayoría al bloque independentista para investir al candidato que propone Junts per Catalunya y Carles Puigdemont, según fuentes presentes en la reunión a OKDIARIO.

Los anti capitalistas ya se habían mostrado reacios a investir otro candidato que no fuese Puigdemont, ya que consideraban que este sería voluntad del Gobierno y las instituciones jurídicas del Estado en aplicación del 155. Con su abstención, y el rechazo también de ERC a la figura de Sánchez ya que consideran que el candidato legítimo, apartado Puigdemont, es Oriol Junqueras, la formación de gobierno se pone cada vez más difícil en Cataluña.

Esquerra había dejado entrever que apoyaría a Sánchez si la CUP también lo hacía, opción que ahora se descarta y deja al ex presidente de la ANC con los únicos apoyos de Junts per Catalunya. La CUP cree que con el paso atrás de Puigdemont queda descartada la “restitución del Govern” y rompe así el pacto que tenían desde hace unos días con JXCat y ERC, que deberán proponer ahora otro candidato, ya que Sánchez no recibirá los apoyos necesarios para ser propuesto al debate de investidura.

La posición de la CUP, sumada a la de ERC y a las tensiones del bloque independentista, abocan prácticamente Cataluña a una nueva cita electoral.