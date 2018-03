El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha considerado que Jordi Sànchez, número dos de JxCat que se encuentra prisión preventiva, tiene derecho a ser investido president aún estando en la cárcel, aunque cree que eso no es una cuestión “fundamental” sino la necesidad de conformar un Gobierno.

El secretario general de Podemos, en declaraciones en el Congreso, ha insistido, no obstante, en que lo relevante no es la persona que sea elegida president, si no que se pueda volver a una dinámica de diálogo en Cataluña.

Iglesias ha admitido que la decisión de facilitar la investidura de Sànchez es una “cuestión procesal”, pero ha defendido su derecho a ser investido aunque continúe en prisión.

“Por lo que sé, cuando alguien sigue teniendo sus derechos políticos vigentes, aunque esté prisión preventiva, cabe pensar que tendrá derecho a ser investido”, ha dicho.

Ha insistido, no obstante, en que lo fundamental no es el candidato que acuerden las fuerzas independentistas, sino la necesidad de que haya un Gobierno en Cataluña que recupere las competencias de la Generalitat y se pueda avanzar hacia una “resolución democrática de un conflicto político muy grave” mediante “el diálogo”.