Otro ridículo independentista: sólo 14 personas en el ayuno cuaresmal del convento de los capuchinos

La última ocurrencia de los independentistas para apoyar a los golpistas encarcelados ha fracasado: sólo 14 personas se han unido al ayuno cuaresmal que han organizado para protestar contra “la represión del Estado”. El lugar escogido, el convento de los capuchinos de Sarriá (Barcelona), fue testigo de este nuevo ridículo separatista.

La entidad secesionista de la ANC, organizadora de esta iniciativa, ha sido la encargada de informar sobre esta baja asistencia. “¡Basta de rehenes! No hay suficientes cárceles para tanta dignidad. ¡Libertad para los presos políticos y exiliados! ¡Inscríbete!”, es el llamamiento que difundía la entidad separatista a través de las redes sociales.

Prou ostatges!

No hi ha prou presons per a tanta dignitat.#Llibertat per als presos polítics i exiliats!

Inscriu-t’hi 👇https://t.co/Fwk1GjL7z9 pic.twitter.com/d9UiIV0wwD

— Assemblea Nacional (@assemblea) 20 de febrero de 2018