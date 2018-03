Miserable Puigdemont: lanza una acusación velada sobre las “costumbres personales” de Rivera

El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha cargado contra el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, por sus “usos y costumbres personales”, sin llegar a profundizar más en estas acusaciones. Puigdemont había sido preguntado sobre la calificación de “prófugo de la justicia” que en más de una ocasión ha afirmado Rivera en público.

“No haré ningún comentario sobre Albert Rivera, ni sobre cómo han financiado la campaña, ni sobre sus usos y costumbres personales”, ha destacado Puigdemont en una entrevista concedida a RAC1. El periodista y presentador en esta radio, Jordi Basté, no ha logrado que el ex presidente aclarara a qué se refería con las “costumbres personales” de Rivera.

Las acusaciones de Puigdemont pueden estar relacionadas con las falsas acusaciones en las que siempre se ha visto envuelto el líder de Ciudadanos con el consumo de drogas. En las redes sociales y en diferentes medios satíricos siempre han insinuado que Rivera consume cocaína. Desde el independentismo catalán se ha insinuado en más de una ocasión estas acusaciones graves.

El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, también sugirió hace un año esta drogodependencia durante un acto organizado por una revista satírica. Monedero tuvo que disculparse para evitar un juicio y tras la demanda que le interpuso Rivera.

“Es el candidato del Ibex35”

Jordi Basté ha insistido preguntándole a Puigdemont “¿Ha dicho usos y costumbres personales?”, a lo que el ex presidente del Govern se ha limitado a declarar que “no sé, no sé, como se han abalanzado tanto sobre mí yo no lo haré”.

“Es el candidato simpático del Ibex35. Lo que dice el señor Rivera forma parte de la hipocresía de la política española”, ha continuado Puigdemont. “A mí el Estado español no me persigue en Bélgica, retiró la euroorden, no soy un fugitivo”, ha concluido en su ataque a Rivera.