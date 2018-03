Félix Millet abona la fianza de 400.000€ y queda en libertad

El expresidente del Palau de la Música, Félix Millet, condenado a 9 años de cárcel ha quedado en libertad tras abonar este viernes la fianza de 400.000 euros impuesta por la Audiencia Provincial de Barcelona.

La defensa de Millet ha comparecido a última hora de la mañana ante la sección 10ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, tribunal sentenciador y tribunal que impuso la medida cautelar de prisión provisional, para presentar avales para hacer frente a la fianza de 400.000€. Posteriormente, se ha dictado auto de libertad provisional dada la prestación de la fianza.

Según fuentes del TSJC, después, se ha comunicado a la prisión a través del Juzgado de Guardia del partido judicial con competencia sobre la prisión de Brians II y Félix Millet ha quedado en libertad a última hora de esta tarde.

Jordi Montull, mano derecha de Fèlix Millet en el Palau de la Música Catalana condenado a siete años y medio de prisión, quedaba hace pocos días en libertad tras aportar los 100.000 euros de fianza que le impuso la Audiencia de Barcelona. Montull ingresó en prisión el pasado 5 de febrero tras ser condenado por el expolio de la institución cultural.

Las fianzas impuestas

Recientemente, la sección 10ª de la Audiencia de Barcelona estimaba parcialmente los recursos de súplica presentados por las defensas del expresidente del Palau de la Música, Félix Millet y el exdirector financiero, Jordi Montull,c ontra la resolución de la Sala que acordaba el ingreso en prisión de los dos condenados, y establece que esta prisión provisional es eludible con una fianza de 400.000€ para Millet y de 100.000€ para Montull. Ambos permanecen encarcelados desde el pasado 5 de febrero en la prisión de Brians I, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

Los magistrados de la Audiencia establecían fianzas para los condenados al entender que seguía existiendo un riesgo de fuga dada la elevada condena impuesta y entiende que ni el arraigo “(…) el hecho que la residencia de un lugar durante un largo tiempo, el hecho de tener familia u otras muestras de arraigo no suponen la anulación del riesgo de fuga (…) riesgo que es más alto cuanto más alta sea la pena esperada…”, ni el arraigo patrimonial.

“En cuanto a las posibilidades económicas de los condenados”, añadía, “para sostener una huida, debemos señalar que de la elevadísima cuantía de fondos malversados sólo se ha conseguido recuperar una pequeña parte … por lo que no puede descartarse su ocultación. Además las situación familiar de los condenados le permitiría acceder a fondos económicos que posibilitaría su huida” ni la edad y patologías “(…) dicha edad y patologías le limitan sus actividades diarias habituales, pero ello no comporta que el mismo, si esa fuera su voluntad, se pudiera sustraer a la acción de la justicia…” son motivos suficientes para pensar que no exista riesgo de fuga y por este motivo se ratifica en este pensamiento.

La Sala también acordaba una serie de medidas cautelares, en caso que se haga efectiva la fianza, y queden los condenados en libertad, imponiendo presentaciones mensuales ante la Sala, retirada de pasaporte y prohibición de salida del territorio nacional. Dichas medidas cautelares se mantendrán durante la tramitación de los recursos de casación presentados ante el Tribunal Supremo.

El pasado 15 de enero, la Audiencia Provincial de Barcelona condenaba a 9 años y 8 meses de cárcel al expresidente del Palau de la Música, Félix Millet, a 7 años y medio al exdirector Financiero de la Institución, Jordi Montull. Su hija Gema Montull y el extesorero de CDC, Daniel Osácar, también erancondenados a 4 años y medio, y 4 años y 5 meses de cárcel, respectivamente.

La sentencia de 549 páginas condenaba al partido CDC, actual PDeCAT, a devolver más de 6 millones de euros, concretamente 6,6. El expresidente catalán, Artur Mas, renunciaba la semana anterior a la presidencia del PDeCAT, pocos días antes de conocerse esta sentencia.