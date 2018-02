Los independentistas siguen con su rutina de proponer medidas inverosímiles para apoyar a los golpistas encarcelados. El convento de los capuchinos en Sarriá (Barcelona) ha acogido la presentación de unos ayunos colectivos de Cuaresma “contra la represión del Estado”. La iniciativa ha partido de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y se celebrará en el convento y el Monasterio de Montserrat, ambos en la provincia de Barcelona.

La asociación separatista de la ANC está difundiendo esta acción que mezcla la religión y la reivindicación política a través de las redes sociales.

El dilluns 26 de febrer, va engegar el dejuni per la llibertat dls presos i exiliats als caputxins de Sarrià Ja està obert web d’inscripció on es poden veure les places disponibles, per un mínim de 2 dies, màxim de 7 La setmana que ve s’engega a Montserrat, només dies feiners pic.twitter.com/1kOOvkg5R2

Este “ayuno público y colectivo” se ha puesto en marcha esta semana para coincidir con el tiempo de Cuaresma. Desde la web de la ANC se ha habilitado un registro de inscripciones. “El ayuno será de un mínimo de dos días y de un máximo de siete días seguidos”, se señala desde el portal de la entidad independentista.

Prou ostatges!

No hi ha prou presons per a tanta dignitat.#Llibertat per als presos polítics i exiliats!

Inscriu-t’hi 👇https://t.co/Fwk1GjL7z9 pic.twitter.com/d9UiIV0wwD

