ERC y JxCat cierran los nombres del nuevo Govern: Rull, Turull y Romeva serán los únicos ‘restituidos’

JxCAT y ERC ya tienen la configuración del nuevo Govern prácticamente acabada. Así como los ex convergentes se inclinan más por hacer un Ejecutivo similar al que cesó con el 155, los republicanos quieren pasar página y nombrar a un Govern completamente diferente, limpio judicialmente. Como ya les avanzó hace semanas OKDIARIO, de los 14 consejeros que fueron destituidos sólo tres repetirán en el cargo: Josep Rull, Jordi Turull y Raül Romeva.

Los independentistas pretenden que sea el ex presidente de la ANC preso en Soto del Real, Jordi Sánchez, quien lidere este nuevo gobierno, formando tándem ejecutivo con el nuevo consejero de Economía, Pere Aragonés, que será el hombre fuerte de ERC dentro del gabinete. Si Oriol Junqueras no ocupara finalmente la vicepresidencia desde la prisión de Estremera, ésta podría ser también para Aragonés, aunque fuentes republicanas no descartan aún que la pudiese pedir Marta Rovira, aunque está lejos de querer entrar en el Govern.

Josep Rull, en Territorio; Raül Romeva, en Relaciones Institucionales —que si no engloba Exteriores podría cambiar de consejería— y Jordi Turull, en la consejería de Presidencia son los tres únicos miembros del Govern de Puigdemont que repetirán en este nuevo Ejecutivo catalán.

Aunque en el pacto inicial Turull revalidaría el departamento de la Presidencia con funciones más propias del president, cabe tener en cuenta que si Sánchez no puede ser investido jefe del Ejecutivo, lo sería Turull. El fugado Toni Comín querría repetir, pero ERC descarta restituirlo en el cargo.

Presos, fugados o fuera de la política

Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Carles Mundó, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Meritxell Serret y Santi Vila, todos ellos investigados, habiendo pasado por prisión preventiva o fugados, descartan volver a repetir en sus cargos. Si bien podría haber alguna excepción, como Dolors Bassa, que sería nombrada de nuevo de forma interina hasta su inhabilitación por el Tribunal Supremo, tal como ha explicado ella misma esta mañana a OKDIARIO. Una vez inhabilitada, Bassa sería sustituida por una joven diputada de ERC de sólo 29 años.

A parte de Aragonés, ex líder de las juventudes de ERC, los republicanos pondrán a perfiles jóvenes y a experimentados en sus áreas de responsabilidad. Así, la diputada en el Congreso Ester Capella —con un perfil muy radical—, se hará cargo de Justicia, mientras que el director del Servicio Catalán de la Salud y gestor de este departamento con el 155, el ex socialista David Elvira, se haría cargo de Salud en sustitución de Toni Comín.

Otro ex socialista, Joan Ignasi Elena, reconocido por su capacidad de acuerdo liderando la mesa del ‘Pacto por el Derecho a Decidir’, también estaría en el nuevo Ejecutivo liderando con toda probabilidad Interior, un área que ningún partido quiere, y que JxCAT desea que asuma ERC. Será la primera ocasión en que el PDeCAT cede la dirección de los Mossos, en un momento difícil para el cuerpo.

El peso de Artadi

A la ex consejera de Ensenyament también fugada, Clara Ponsatí (PDeCAT), le sustituirá su número dos en el departamento Lluís Font, un hombre de la máxima confianza de la coordinadora general del partido, Marta Pascal, que le incluyó en su ejecutiva hace unos meses. La ex directora del Instituto de las Letras Catalanas y número cinco de JxCAT, Laura Borràs, se hará cargo de la consejería de Cultura en sustitución del huido Lluís Puig mientras que el alcalde de Mollerusa, Marc Solsona, que sonó para sustituir a Puigdemont, dirigirá el departamento de Gobernación.

Una de las nuevas incorporaciones más mediática será la de la jefa de campaña de JxCAT, Elsa Artadi, que dirigirá la nueva consejería de Empresa, de donde dependerán las oficinas comerciales en el exterior (las denominadas ’embajadas catalanas’), el Consell de la República presidido por Carles Puigdemont y una probable consejería de ‘exteriores’.