La entrega de la Presidencia a Turull aviva las tensiones internas de PDeCAT y ERC

La entrega de la Presidencia catalana a Jordi Turull no ha cerrado las heridas internas de ambos partidos ni mucho menos. La pelea entre PDeCAT y ERC simplemente se toma una tregua mientras facciones encabezadas por Marta Pascal y Pere Aragonés se preparan para el segundo asalto: el que llegará tras la inhabilitación de Turull por la Justicia.

Turull imputado, en prisión preventiva y a la espera de una inhabilitación segura para el cargo a la vista de la cantidad de pruebas que apuntan a él como integrante de honor del Comité Estratégico que diseñó y materializó el golpe separatista. Y ese es el candidato que herederá el cargo tras una primera intentona en la persona del preso Jordi Sánchez -tal y como adelantó OKDIARIO-, un candidato que, evidentemente, será bloqueado desde el primer momento por la Justicia.

Un panorama que ha abierto ya la puerta a la preparación del siguiente asalto. El que sucederá en el momento -posiblemente meses- en el que Turull sea inhabilitado judicialmente y, por lo tanto, provoque un nuevo rebote de la silla de presidente regional.

Y las facciones de ese duelo ya están definidas. Jordi Turull, Josep Rull, Marta Pascal y David Bonvehí han sido los primeros en demostrar un obvio alejamiento de Carles Puigdemont. Todos ellos se han encargado estos meses de mostrar interna -y externamente- sus discrepancias con ex president y su estrategia. Pero, mientras que los dos primeros se confirman cada vez más como candidatos óptimos para no librarse de la acción de la Justicia, Pascal coge perfil propio y parece alejarse de un castigo penal. Y ese será uno de los principales factores de selección natural a partir de ahora.

Pascal fue de hecho una de las más críticas con Turull en el pasado, algo que no se olvidará a los pocos días de la entrada del ex consejero en el Govern. Y menos aún cuando sea inhabilitado.

En el segundo partido separatista la situación no es distinta. Oriol Junqueras se encuentra en prisión incondicional. Y su personalmente elegida como sucesora -y secretaria general de ERC-, Marta Rovira no sólo sigue en peligro de cárcel, sino que su paso por las elecciones del 21-D no podrá ser recordado como un éxito, ni mucho menos.

Con todo ello, ERC debe preparar su candidato al asalto de la Presidencia tras la inhabilitación de Turull. Y el nuevo hombre fuerte de los republicanos parece ser el actual secretario de Economía, Pere Aragonés.

En ERC se hacen ya a la idea, bastante obvia, de que a Junqueras le espera una buena temporada en prisión. Y que, por lo tanto, es mejor que los nuevos hombres fuertes den un paso al frente. Así ocurrió ya en el Parlamento catalán con Roger Torrent. Y ahora todo está preparado ya para que Aragonés avance hacia la Conselleria de Economía y se convierta en el nuevo Junqueras. Un nuevo líder, sin riesgo de prisión, cosa que no puede decir Rovira.

Aragonés es, de hecho, el único representante del antiguo área de Economía que no está investigado por la Justicia. Cosa que no pueden alegar ni Lluís Salvadó ni Josep Maria Jové, en la diana del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

Aragonés sonó ya en 2015 como posible conseller de Economía. Pero su edad -33 años por aquellas fechas- le hizo quedar en un segundo plano. Eso sí, Junqueras quiso ya darle peso y lo situó en la cúpula de la principal conselleria de ERC, la suya. Aragonés fue, de hecho, el encargado de elaborar los presupuestos -los mismos que han camuflado el gasto separatista- y de llevar adelante la negociación con la CUP.

Aragonés, en esa faceta, tuvo además relación con el Ministerio de Hacienda. Y, al igual que Rovira, no cuenta con una fuerte enemistad por parte del Gobierno nacional. Aragonés fue, de hecho, el representante de la Generalitat en las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Las facciones están claras. Los hombres fuerte también. Y la fecha para volver a la pugna aún más.