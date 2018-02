Catalá afirma que el discurso de Torrent en el Colegio de Abogados está “fuera de lugar”

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha considerado que el presidente del Parlament, Roger Torrent, se ha “equivocado profundamente” en su discurso ante los abogados y así se lo ha hecho saber él directamente tras el acto, cuando le ha avisado de que su intervención ha estado “fuera de lugar”.

Así lo ha explicado el propio ministro en declaraciones después de la tradicional ceremonia que se celebra en el Colegio de Abogados de Barcelona, con motivo de la festividad de Sant Raimon de Penyafort, que ha transcurrido entre momentos de tensión cuando la alusión de Torrent en su discurso a los “presos políticos” ha llevado a la cúpula judicial de Cataluña a abandonar la sala.

El ministro ha explicado que, al finalizar el acto, se ha dirigido de forma “brevísima” al presidente del Parlament. “Le he comentado: creo que te has confundido, esto no es un acto político, es un acto profesional”, ha afirmado el titular de Justicia.

“Le he dicho al presidente que venir a hacer un discurso político en un acto profesional me parecía fuera de lugar”, ha agregado.

Para Catalá, “el presidente del Parlament, con todo el respeto, se ha equivocado profundamente, porque esto no es un foro para hacer política, es un foro puramente profesional y todas las intervenciones han sido estrictamente profesionales, de reconocimiento del Derecho y del papel de la Abogacía”.

Por ello, ha insistido en que Torrent “se ha equivocado de discurso, formas y sitio”, y ha añadido: “Todos hacemos política, pero hoy no tocaba en el Colegio de Abogados de Barcelona”.

Catalá ha dicho entender la reacción de la cúpula judicial al abandonar la sala durante el discurso de Torrent: “Yo me he mantenido por respeto al colegio y la decana, pero estábamos muy incómodos porque se estaban haciendo afirmaciones que, por otro parte, son absolutamente falsas”, ha criticado.

“Ante jueces, fiscales y abogados decir que en España no hay derechos, no hay libertades y no hay garantías del Estado de Derecho, yo entiendo que haya personas que al escuchar eso se han sentido muy incómodas y manifiesten su disconformidad saliendo de la sala”, ha reiterado.