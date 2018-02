La ANC pinta al Rey con la porra de antidisturbios para boicotear el Mobile World Congress

La estrategia suicida de los independentistas para hundir la economía catalana sigue adelante. La nueva ocurrencia de la ANC consiste en boicotear la inauguración del Mobile World Congress con una cacerolada, convocada para este domingo a las 9 de la noche. El objetivo: lograr que los medios de comunicación que acudan al evento se hagan eco del acto de boicot para “internacionalizar el proceso”.

La ANC convoca la cacerolada con un cartel en el que pinta al Rey Felipe VI con una porra de los antidisturbios, bajo el lema “¡Los catalanes no tenemos rey!”. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ya no oculta su apoyo a los independentistas y ha anunciado que no acudirá a la inauguración de Mobile World Congress para protestar por la presencia del Rey, al igual que el portavoz de ERC en el Ayuntamiento, Alfred Bosch, y el director general de Telecomunicaciones de la Generalitat, Jordi Puigneró, un superviviente del artículo 155.

De este modo, los independentistas encabezados por la alcaldesa podemita Ada Colau han decidido sabotear uno de los principales eventos internacionales que acoge Barcelona, el Mobile World Congress, a pesar de que los organizadores han anunciado que ya barajan elegir una nueva sede para 2019, debido a la inestabilidad política y social de Cataluña.

Por supuesto, la porra de los antidisturbios que ilustra el cartel de la ANC es un pretexto. Mucho antes del 1-O, el pasado mes de agosto, la alcaldesa Ada Colau cedió a la ANC el servicio de orden de la manifestación contra los atentados de Barcelona, para que convirtiera la marcha en un acto de repudio contra el Rey Felipe VI, que había acudido a Barcelona a expresar su solidaridad con las víctimas.