Las ’embajadas’ catalanas han servido para financiar la huida de los golpistas

Las embajadas catalanas crearon una hucha exterior que ha servido para financiar a Anna Gabriel y otros fugados. La Guardia Civil ha decidido filtrar las cuentas de Diplocat en busca de esta hucha. La Benemérita tiene el convencimiento de que la salida de dinero con destino al exterior ha tenido que ser por un volumen considerable a la vista de la inmensa cantidad de partidas que se están pagando y de que el número de fugados crece.

Por ello, la policía judicial considera que hay indicios evidentes la utilización de mecanismos públicos de financiación para poder asumir determinados gastos, entre ellos, los de organización del 1-O pero, también, los de mantenimiento en el extranjero de los fugados como Anna Gabriel o el mismo Carles Puigdemont.

La Guardia Civil ha dejad constancia de su chequeo a través del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, donde ya ha solicitado “la identificación de las cuentas que le consten en la Agencia Tributaria a Diplocat”, tal y como consta en la documentación a la que tenido acceso OKDIARIO.

Además, ha pedido la “identificación de las cuentas en las que conste como titular o autorizado Albert Royo Marine, ex secretario general de Diplocat, cesado en aplicación del 155”, y es que la Guardia Civil quiere controlar los últimos movimientos, pero también los realizados en los últimos años.

En su argumentación, la Guardia Civil deja constancia del convencimiento de que en la financiación del golpe separatista ha participado Diplocat. “En relación a las diligencias referenciadas, se significa que una de las líneas de investigación que se siguen para conocer la posible malversación de fondos públicos para su empleo en el referéndum del 1-O es la participación del Patronat Catalunya Món – Consell de Diplomácia Pública de Catalunya (PCM – Diplocat)”.

La Guardia Civil sabe ya que inflaron los sueldos de sus empleados para camuflar gastos. Pero ahora sospecha que los gastos fueron a más con el objetivo de crear una hucha exterior con la que preparase para gastos como los que ahora se efectúan con los fugados.

Otras vías de financiación

No es la primera vía de financiación en el exterior que vigila la Guardia Civil cree que ANC y Òmnium forman parte de un esquema de ocultación de fondos del que se ha beneficiado la Generalitat para eludir los controles del Gobierno y el Ministerio de Hacienda.

La estructura sería la que habitualmente se considera como sociedades pantalla o instrumentales, con la única variante de que en esta ocasión, lejos de ser entidades mercantiles, son asociaciones.

Las investigaciones de la Benemérita llevaron al juez Pablo Llarena a ordenar el registro de las sedes de ambas entidades. Hay que recordar que Òmnium es una sociedad que obtiene subvenciones y que no ha ocultado su percepción de fondos públicos. Pero no así ANC. Según los responsables de la Asamblea Nacional Catalana, sus ingresos proceden exclusivamente de las captaciones de aportaciones populares. Los datos de la Guardia Civil no encajan con esta tesis y con la capacidad de movilización de la ANC.

La Guardia Civil remitió ya el pasado 20 de noviembre un informe al Juez del 13 de Barcelona en el que ya afirmaba lo siguiente: “La Generalitat no ha contestado todavía” a los mandamientos de requerimiento de información sobre sus rutas de dinero, “pero esta Instrucción tiene sospechas de que efectivamente sí se ha empleado dinero público en la consulta”. Los agentes realizaban ya en ese informe una descripción del esquema de triangulación preparado para despistar los controles del Gobierno en el desvío de fondos públicos hacia fines ilegales: “Si fue o no dinero público o de un tercero y posteriormente repuesto precisamente de fondos públicos (aquí entrarían o no las actuaciones de la ANC y Òmnium)”.

No se trata del único organismo que considera que las cuentas de ANC y Òmnium son una tapadera. El Sepblac, el organismo máximo antiblanqueo, ha entrado a investigar a las dos grandes asociaciones separatistas catalanas, tal y como adelantó OKDIARIO.

El organismo, comandado por el Banco de España y que cuenta con los mejores expertos de la Agencia Tributaria y del Tesoro, cuenta con los acuerdos internacionales y los mecanismos de intercambio de información suficientes para poder seguir las pistas de dinero en paraísos fiscales y de rutas de blanqueo complejas. Y eso es, precisamente, lo que en estos momentos investiga. Tal y como reclamó en su acusación popular Vox y como también adelantó en su momento este diario a la vista de los trabajos iniciales desarrollados por la Guardia Civil.