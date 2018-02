Anna Gabriel seguirá teniendo acceso al sumario del 1-O en el Supremo a pesar de su huida a Suiza

La dirigente de la CUP, Anna Gabriel, no podrá ser expulsada de la causa contra el golpismo catalán que instruye el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena a pesar de haber huido a Suiza y seguirá teniendo acceso al sumario del caso.

Según las fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO, el Tribunal Constitucional establece que “si estás personado y luego te fugas puedes continuar personado y estar presente en la causa a través de tu abogado”. Por el contrario, si te has declarado en rebeldía antes de personarte, el juez no aceptará dicha personación. A este respecto, la doctrina del TC en la sentencia 87/1984 y 149/1986 señala que el procesado en rebeldía no puede comparecer en el sumario por medio de procurador.

Estas mismas fuentes aseguran tajantemente que en ningún caso la defensa de Anna Gabriel podrá ser “expulsada” de la causa y por lo tanto, seguirá teniendo acceso al sumario y a todas las diligencias y documentación del proceso independentista en Cataluña.

La dirigente de la CUP aseguraba este martes que se encuentra en Ginebra (Suiza) para no declarar ante el magistrado Llarena. En una entrevista a un medio local, Le Temps, afirmaba que la prensa y el Gobierno español ya le han condenado: “Como no tendré un juicio justo en mi país, he buscado uno en el que pueda proteger mis derechos”.

La defensa de Gabriel, que encabeza en España el exdiputado de la CUP Benet Salellas, ha presentado este martes un escrito ante el Alto Tribunal afirmando que “a la vista de lo que aparece en prensa hoy” todo apunta a que la exdiputada catalana “no comparecerá mañana” y su letrado tampoco acudirá a la cita judicial.

Gabriel, que tenía que haber declarado el pasado 14 de febrero en el Tribunal Supremo junto a su compañera de fomación Mireia Boya, solicitó cambiar la fecha de la declaración ante Llarena, y el magistrado decidió posponerla a este miércoles.

Tal y como avanzó este diario, el Supremo ordenará la detención de Anna Gabriel si no acude a declarar este miércoles. Si se encuentra en el territorio comunitario, se realizará por medio de Euroorden de detención. Si permanece en Suiza o en otro país ajeno a este mecanismo, se hará por medio de una orden de detención y extradición. Pero, sea como sea, el juez Pablo Llarena no está dispuesto a permitir que la fuga exima de las responsabilidades penales a la líder de la CUP.

Suiza no es país miembro de la Unión Europea, pero sí está dentro del tratado Schengen que permite la libre circulación de personas. En el país helvético, Gabriel es asesorada por el joven abogado Olivier Peter, un conocido de la justicia española por defender a miembros de la banda terrorista ETA ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

La diferencia con Puigddemont

El caso de Anna Gabriel es diferente al del expresidente catalán, Carles Puigdemont, y los exconselleres que huyeron a Bruselas (Bélgica) antes de comparecer inicialmente ante la titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela.

Tras asumir la causa en el Tribunal Supremo, el magistrado Pablo Llarena rechazaba en diciembre que Carles Puigdemont y los dos exconselleres huidos en Bélgica, Clara Ponsatí y Lluís Puig, se personaran en la causa que instruye contra el Govern cesado, y por tanto tengan acceso a las diligencias hasta que no regresen a España.

En una providencia, Llarena desestimaba el escrito de la defensa de los tres investigados, ejercida por el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, en los que pedía su personación en tanto que éstos no se encuentran a disposición de la Justicia española. De esta forma, el juez ratificaba la decisión que tomó en este mismo sentido la antigua instructora de la causa en la Audiencia Nacional, Carmen Lamela.

El juez Llarena suscribía las palabras de la juez Lamela y consideraba que “no ha lugar a autorizar la representación de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Lluís Puig hasta que estos se pongan a disposición de este Juzgado mediante su comparecencia personal”.