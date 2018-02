Anna Gabriel se convierte en la sexta prófuga del independentismo catalán

La dirigente de la CUP, Anna Gabriel, ha dado plantón este miércoles al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena quedándose en Suiza y convirtiéndose en la sexta prófuga del independentismo catalán tras el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y los exconsellers Clara Ponsatí, Antoni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig. Estos dirigentes independentistas permanecen huidos en Bélgica desde noviembre.

La secretaria judicial ha levantado acta de incomparecencia de Gabriel que ha sido remitido al juez Llarena. La acusación popular que ejerce VOX ha solicitado orden de arresto nacional e internacional contra la dirigente de la CUP. Por su parte, la Abogacía del Estado ha señalado que se sumará a lo que eventualmente pida la Fiscalía.

Gabriel estaba citada a las 9:30 de la mañana por el juez Llarena que le había citado en calidad de investigada por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación. Los investigadores la sitúan como integrante del denominado ‘Comité Estratégico’ del proceso independentista. Sin embargo, tal y como avanzó OKDIARIO, tras declararse en rebeldía la cupera no podrá ser expulsada de la causa a pesar de haber huido a Suiza y seguirá teniendo acceso al sumario y a las diligencias.

La dirigente de la CUP aseguraba este martes que se encontraba en Ginebra (Suiza) para no declarar ante el magistrado Llarena. En una entrevista a un medio local, Le Temps, afirmaba que la prensa y el Gobierno español ya le habían condenado: “Como no tendré un juicio justo en mi país, he buscado uno en el que pueda proteger mis derechos”.

La defensa de Gabriel, que encabeza en España el exdiputado de la CUP Benet Salellas, presentaba ayer un escrito ante el Alto Tribunal afirmando que “a la vista de lo que aparece en prensa hoy” todo apunta a que la exdiputada catalana “no comparecerá mañana” y por tanto, su letrado tampoco acudirá a la cita judicial.

Gabriel, que tenía que haber declarado el pasado 14 de febrero en el Tribunal Supremo junto a su compañera de formación Mireia Boya, solicitó cambiar la fecha de la declaración ante Llarena, y el magistrado decidió posponerla a este miércoles.

Previsiblemente el Supremo ordenará la detención de Anna Gabriel. Si se encuentra en el territorio comunitario, se realizará por medio de Euroorden de detención. Si permanece en Suiza o en otro país ajeno a este mecanismo, se hará por medio de una orden de detención y extradición. Pero, sea como sea, el juez Pablo Llarena no está dispuesto a permitir que la fuga exima de las responsabilidades penales a la líder de la CUP.

Mientras tanto, el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, el exconseller de Interior, Joaquim Forn así como el expresidente de la ANC, Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, permanecen encarcelados en las prisiones madrileñas de Estremera y Soto del Real.