Artur Mas asegura que no ha cometido delito porque Zapatero “despenalizó el referéndum” separatista

Artur Mas ha asegurado ante el juez Pablo Llarena que no ha cometido delito alguno porque “el referéndum no tiene tipología delictiva”. Y, efectivamente, no la tiene: Zapatero eliminó el tipo delictivo del referéndum ilegal en el año 2005, en plena negociación del Estatuto catalán que acabó en el Tribunal Constitucional y justo después de asegurar que “apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán”.

Artur Mas, imputado por formar parte del Comité Estratégico del golpe del 1-O, ha basado toda su defensa en esta circunstancia: en el hecho de que, según él, no es juzgable penalmente nada de lo ocurrido después de que haya sido despenalizado como tal el referéndum ilegal.

Por ello, y tras ser preguntado por el juez Llarena por su participación en el Comité Estratégico, él ha negado su pertenencia a esta cúpula del golpe. Pero no por no haber acudido a buena parte de las reuniones celebradas, sino porque, como ha asegurado literalmente, “lo que usted llama Comité Estratégico yo lo llamo reuniones ordinarias de políticos encaminadas a encontrar una solución al conflicto en Cataluña”.

Mas, a partir de ahí, ha rebasado cualquier osadía imaginable y ha confirmado, en más de 40 preguntas lanzadas por la acusación popular de Vox, su presencia en cerca de doce de los encuentros recogidos y detallados en la agenda personal de Josep María Jové. Ha aportado explicaciones sobre sus intervenciones en esas reuniones, aclarando sus posturas en materias de economía, empresa, de avance hacia la independencia, etcétera. Sin tener el más mínimo reparo en reconocer que su conocimiento, evidentemente, confirmaba su alto grado de participación en la cúpula golpista.

Negociaciones con PP y PSOE

Es más, el propio ex presidente catalán ha afirmado que se mantuvieron negociaciones con enviados del PP y del PSOE para intentar evitar el resultado final de la declaración unilateral de independencia y del referéndum ilegal, pero ha insinuado que fue precisamente cuando bajo la intensidad de las negociaciones, cuando las reuniones del Comité Estratégico se dispararon.

Como colofón, ha reconocido que -en coherencia con su tesis de que no hay tipología penal para el referéndum ilegal- advirtió a sus compañeros de que “si se realizaba el referéndum sin acuerdo serían acusados de delito de desobediencia” -un delito que sólo recoge una pena de inhabilitación, frente a los 25 años de prisión por rebeldía o los 15 de prisión por sedición-.

La Fiscalía ha tomado nota de sus declaraciones. Al igual que lo ha hecho el juez Llarena.

Artur Mas, imputado, pese a ello ha quedado en libertad sin medidas cautelares después de declarar como imputado durante dos horas. Eso sí, el magistrado le ha pedido que esté a disposición de la Justicia para declarar si es requerido de nuevo y estar localizado.