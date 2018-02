Arran, la organización juvenil ligada a la CUP, cree que ha llegado el momento para dar un salto cualitativo en el escenario político catalán. “Las acciones pacíficas tienen sus limitaciones y en ciertos momentos hay que estar dispuestos a alcanzar un clima de confrontación directa más intensa”, asegura su portavoz, Mar Ampurdanès.

En una entrevista en el diario independentista elMón, la líder de Arrán -una joven de 21 años que vive en chalet con piscina en un pueblo a 30 kilómetro de Barcelona y cuyo PIB duplica la media autonómica– está convencida de que ahora hay acciones que han comenzado a ser aceptadas socialmente. Y, por tanto, “esto para nosotros es muy positivo porque supone una cierta gimnasia revolucionaria y una cultura política entre las clases populares que antes no se daba”. Y justifica su estrategia: “Nosotros no tenemos el control de grandes medios de comunicación, no podemos llegar como lo pueden hacer otros partidos o entidades. Y a través de acciones muy concretas, que señalan lugares concretos o temáticas, conseguimos que se pongan sobre la mesa y se debatan”.

Arran fue la autora del ataque al periódico constitucionalista ‘Crónica Global’. Ataque que estaba justificado, según su portavoz: “No se puede poner en el mismo nivel de violencia el romper un cristal con la violencia que supone amparar el fascismo a través de los medios de comunicación o de otras acciones, como las propias que comete el Estado a través de las actuaciones policiales ante de un pueblo totalmente pacífico y organizado el 1 de octubre”.

Confianza en los CDR

A Ampurdanés no le preocupa que el recurso a la violencia sea rechazado en algunos sectores del independentismo: “Siempre hemos dicho que dentro del independentismo toda forma de lucha debe tener cabida y hay muchos sectores representados, donde cada uno puede encontrar su manera de participar políticamente y en el que considere más adecuado. Al igual que la PAH puede hacer un ‘escrache’ para pedir que se detenga un desahucio, nosotros podemos hacerlo por el tema del procés y no debe ser esta cuestión la que vete utilizar una forma de lucha diferente”.

La organización juvenil en la órbita de la CUP desconfía de que la ‘república catalana’ llegue a través de la mayoría independentista en el Parlament: “Serán los Comités de Defensa de la República los que permitirán que se materialice. Porque ya hemos visto que si tenemos que esperar a que lo hagan sólo las instituciones no tenemos nada claro que podemos asumir la implementación de esta República”.