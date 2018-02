Anna Gabriel confirma que se queda en Suiza y no vendrá a declarar

La ex diputada de la CUP Anna Gabriel ha confirmado que se encuentra en Ginebra para no tener que dar cuenta a la Justicia de su responsabilidad en el golpe de Estado de octubre en Cataluña. Lo hace en una entrevista a un medio local, Le Temps, en el que asegura que la prensa y el Gobierno ya le han condenado: “Como no tendré un juicio justo en mi país, he buscado uno en el que pueda proteger mis derechos”.

La defensa de la anticapitalista pidió un aplazamiento de su declaración -finalmente prevista para este miércoles a las 09:30 horas-, momento en el que ya se encontraba fuera de España, como informó OKDIARIO, que hoy da cuenta de los planes del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena una vez Gabriel no comparezca: orden de detención y extradición.

“Siempre he actuado de manera pacífica”

“En su informe, la Guardia Civil dibuja el retrato de una activista feroz. La acusa de haber participado en la formación de un consejo de dirección de la rebelión independentista y de haber alentado a la población a la desobediencia”, relata el citado periódico tras su conversación con la fugada, que alega que “siempre” ha actuado “de manera pacífica” y que, por contra, “las autoridades españolas” recurren a la “represión”.

El sábado, su partido, la CUP, anunció que Gabriel quería dar una “dimensión internacional” a la situación judicial de los distintos dirigentes que estos días desfilan por el Supremo -este lunes Marta Rovira y Marta Pascal, antes lo hizo Mireia Boya, todas ellas en libertad-. En su primera intervención pública en Suiza, sigue el camino del también huido Carles Puigdemont y carga contra el Ejecutivo y se hace la víctima.

Sus abogados son el suizo Olivier Peter, que ha llevado casos de extradición de miembros de ETA, y su compañero de filas Benet Salellas.