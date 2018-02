El Gobierno elogia a la cerebro del 1-O Artadi: “Ayudó a aplicar el 155 de forma eficaz y correcta”

El Gobierno cree que la mano derecha de Puigdemont, la golpista Elsa Artadi, ayudó a aplicar el 155 de forma “eficaz y correcta”. El Ejecutivo ha contestado así a la petición de explicaciones que le habían trasladado a través del Congreso por mantener en su cargo a Elsa Artadi en plena aplicación del artículo 155, pese a estar grabada por la Guardia Civil como protagonista clave de los preparativos del golpe del 1-O.

El Gobierno dejó en su cargo a Artadi, pese al 155. En el cargo de directora general de Coordinación Interdepartamental de Presidencia de la Generalitat, es decir, nada menos que al frente del departamento que debe coordinar la intervención estatal en las distintas consejerías, precisamente, para que el 155 se aplique de forma correcta. De hecho, Artadi es una de las personas que se ha encargado de entorpecer la llegada de información al juez de los desembolsos de dinero efectuados en los años 2016 y 2017 para preparar el golpe separatista.

Ante esta situación, Ciudadanos solicitó por escrito una contestación formal de la razón barajada para mantener en su cargo a Artadi. Y la contestación –a la que ha tenido acceso OKDIARIO– ha llegado por escrito y oficialmente: “En relación con la pregunta de referencia, cabe señalar que Elsa Artadi i Vila fue Directora General de Coordinación Interdepartamental del Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña. Tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española manifestó su deseo de continuar en el puesto, al igual que la gran mayoría de cargos políticos de la Generalitat”. Y, además, tras concederle ese deseo se constató que “su trabajo de apoyo a la aplicación del artículo citado fue eficaz y correcto”.

Elsa Artadi i Vila ya no está en el cargo en cuestión. Pero no por razón de que nadie haya planteado que una persona integrante de la cúpula golpista no pudiera seguir en el cargo. No. Fue porque “presentó su renuncia al cargo tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre del pasado año al adquirir su condición de diputada y fue cesada por Real Decreto 23/2018 de 19 de enero de 2018”.

Artadi en los pinchazos de la Guardia Civil

Elsa Artadi es una de las aspirantes a presidenta de la Generalitat. Es además la nueva musa de JxCAT y fue su directora de campaña en las elecciones del 21-D. Ha sido la inspectora particular que eligió personalmente Carles Puigdemont para controlar que el golpe de estado separatista avanzaba y que lo hacía a buen ritmo, tal y como certifican las llamadas interceptadas por la Guardia Civil tal y como adelantó OKDIARIO. Ella era una persona tan metida en la maquinaria del 1-O, que tenía poderes delegados por el propio presidente del Govern para exigir al resto de cargos golpistas que avalasen los resultados de sus gestiones y que asumiesen responsabilidades si el ritmo de construcción de la pretendida república catalana no era el deseado por el Comité Estratégico del golpe –la cúpula separatista que encabezaban directamente Carles Puigdemont y Oriol Junqueras–.

Además, tras la renuncia de Artadi a su cargo para ser portavoz en el Parlamento catalán del golpista fugado Puigdemont, el 155 sigue sometido a gente dudosa dentro de la Generalitat. En concreto, el actual encargado de aplicar el artículo 155 en Cataluña es Víctor Cullell, que acaba de aparecer en el último listado policial de implicados en los correos preparatorios del golpe del 1-O. Su nombre completo es Víctor Cullell i Comellas y en estos momentos es “secretario del Gobierno” de la Generalitat en plena aplicación del artículo 155, un cargo muy parecido al que tenía durante su etapa en el Govern golpista y el referéndum ilegal del 1-O, cuando era “secretario de Autogobierno”.