C’s pide la cabeza de la interventora catalana tras destapar OKDIARIO que el juez del 1-O la investiga

Ciudadanos ha decidido pedir la cabeza de la interventora catalana tras destapar OKDIARIO que el juez del 1-O ya investiga sus actos. La investigación judicial ordenada se refiere a todos los gastos y contratos firmados por ella entre los años 2016 y 2017, años en los que el Juzgado de Instrucción sospecha que se trasladaron fondos públicos procedentes de las arcas estatales a la fabricación del golpe separatista.

Y es que la interventora de la Generalitat catalana, Rosa Vidal, fue nombrada por el Govern golpista, sigue en su cargo en pleno 155, y el juez ha constatado que se dedica a negar la existencia de un solo gasto destinado a preparar el referéndum ilegal del 1-O cuando, según palabras del propio magistrado instructor, es evidente que los golpistas tuvieron que contar con fondos públicos para preparar la votación inconstitucional y todo el aparato institucional de ruptura con el resto de España.

OKDIARIO acaba de publicar que el juez ha puesto en duda todo el sistema de control catalán del FLA durante los años 2016 y 2017. El esquema de control de los gastos para garantizar que los fondos nacionales del rescate autonómico acababan en fines lícitos se basaba en la supervisión inicial de la interventora catalana Rosa Vidal.

Posteriormente el Estado comprobaba la asignación de los gastos, pero la primera responsabilidad era la de la Interventora General de la Generalitat de Cataluña. Y el juez acaba de ordenar que se “investiguen” todas las “autorizaciones y firmas de contratos, gastos y pagos” de la “actual interventora durante los años 2016 y 2017”, tal y como recoge el documento judicial al que ha tenido acceso este diario.

El juez se ha cansado del tira y afloja tras recibir todos los informes de la Guardia Civil quejándose de la falta de colaboración de la Generalitat en el envío de datos y ha tomado la decisión de abrir en canal las cuentas de la Generalitat –tal y como también adelantó este diario– y de someter a una investigación profunda todas y cada una de los “autorizaciones y firmas de contratos, gastos y pagos sobre documentos en papel y de forma electrónica” realizados por Rosa Vidal.

Y Ciudadanos hará públicas este lunes las peticiones de explicación al Gobierno por mantener en el cargo de interventora a una persona, Rosa Vidal, con estos antecedentes.

Las preguntas las traslada el diputado de C´s Francisco de la Torre Díaz. Y allí señala que “la máxima autoridad en la fiscalización de los fondos públicos de la Comunidad Autónoma en Cataluña es la interventora general, Rosa Vidal Planella. Este alto cargo fue nombrada por el dirigente separatista Oriol Junqueras. El pasado 15 de septiembre, el Gobierno anunció que denunciaría ante la Fiscalía a Rosa Vidal por, entre otras cuestiones, negarse a informar al Ministerio de Hacienda en virtud de la ley de referéndum independentista, que fue declarada inconstitucional”.

Pero, añade el diputado “el Gobierno, en el marco de las competencias del artículo 155 ha procedido a renovar la confianza en Rosa Vidal como interventora general de la Generalitat”.

Por todo ello, Ciudadanos pregunta al Gobierno “¿cuáles han sido los criterios del Gobierno para mantener en su puesto a una alto cargo que el mismo Gobierno de España había decidido denunciar ante la Fiscalía por no cumplir con sus obligaciones?”, si “¿está satisfecho el Gobierno con la colaboración que la citada interventora general ha tenido con la Justicia, y en particular con el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona [en el que ha llegado al punto de provocar la queja oficial de la Guardia Civil por no dar información] que investiga la financiación ilegal del referéndum del 1 de octubre?”, y si “¿considera normal y razonable el Gobierno que el citado órgano jurisdiccional haya tenido que dirigirse directamente a los Ministerios de Economía y Hacienda para acceder a la información que dirigentes como Elsa Artadi o Rosa Vidal no le habían facilitado para investigar presuntos delitos cometidos en relación con el referéndum del 1 de octubre?”.

Tal y como acaba de adelantar OKDIARIO, C´s también reclamará el envío de “una misión de control de la Intervención General de la Administración del Estado a Barcelona” más del periodo de aplicación del 155. Y en especial, “para verificar el destino de los fondos del FLA, o en general que no se pagan gastos ilegales del proceso separatista con los impuestos de todos los españoles, como está previsto en la normativa del FLA?”.