Boya (CUP) insinúa que los atentados de Barcelona y Cambrils fueron “terrorismo de Estado” contra el ‘procés’

La ex diputada radical de la CUP Mireia Boya ha insinuado este sábado que los atentados del pasado mes de agosto en Barcelona y Cambrils (Tarragona), en los que fallecieron 16 personas, fueron “terrorismo de Estado” para intentar “parar el independentismo“.

En una serie de tuits publicados hoy, Boya dice que el exconseller Joaquim Forn está en prisión “por venganza” por la gestión que hizo la conselleria de Interior tras los atentados, y apunta que la Europol “tiene información” que algún día verá la luz sobre el imán de Ripoll –considerado el cerebro de los ataques–, el CNI y “quien está verdaderamente detrás de los atentados”.

Boya, que esta semana ha declarado ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena acusada del delito de rebelión dentro de la causa abierta contra responsables y dirigentes del “procés” independentista, afirma que existe una guerra interna en el PP entre Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal.

10. Potser era terrorisme d'Estat, intent de decretar estat d'excepció i treure l'exèrcit al carrer. Guerra psicològica a un mes i mig del referèndum, per evitar-lo. No, la gestió dels atemptats de Forn i Trapero no els hi perdonaran mai. No ens van poder aturar l'1-O.

— Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) February 17, 2018