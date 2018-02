La portavoz de JxCat en el Parlament, Elsa Artadi, no parece muy contenta con las declaraciones este jueves de la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, en las que ha propuesto la formación de un govern “en el marco de la legalidad” y que ejerza “desde el Palau de la Generalitat”, algo frontalmente incompatible con la posibilidad de que el prófugo Carles Puigdemont pueda ser presidente de la Generalitat desde Waterloo.

Es un nuevo escalón en la guerra interna entre el partido y la coalición electoral, por el que unos quieren evitar a toda costa vérselas nuevamente con la Justicia y otros, los más fieles a Puigdemont, que la huida a Bruselas y toda su estrategia para continuar en la política catalana no acaben en nada. Para Artadi, el único plan es que el cabeza de lista recupere el cargo desde el que capitaneó el intento de golpe de Estado de octubre de 2017.

La dirigente ha dejado caer que un gobierno en las condiciones que expone Pascal “es lo que desea y defiende todo el mundo”, pero que eso no ha de significar que se deje en la cuneta al ex president. “Su liderazgo no puede estar en cuestión”, ha afirmado, culpando de que los planes no salgan al “Estado” por su “juego antidemocrático”. Pese a esto, ha asegurado seguir trabajando “intensamente”.