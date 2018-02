Los independentistas esperan tener acuerdo para la investidura la semana que viene

El anuncio de la propuesta del Gobierno de ofrecer a los padres la posibilidad de escolarizar a sus hijos en catalán o en castellano en el momento de hacer la preinscripción, ha hecho saltar todas las alarmas en Cataluña. Los independentistas consideran que el ejecutivo aprovecha la aplicación del artículo 155 para desarrollar una propuesta que tendría que ser aprobada por el Parlament, y se apresuran a acordar una investidura que permita poner fin a la tutela de la Generalitat por parte del Gobierno de la nación. Y según explican fuentes de los dos principales partidos implicados, Junts per Catalunya y Esquerra, el acuerdo podría llegar a mediados de la semana que viene.

Aunque Puigdemont parece no ceder en su intención de ser investido de nuevo President y ocupar el cargo desde Bruselas, su partido –el PDeCAT– presiona a Junts per Catalunya para buscar alternativas que hagan viable una investidura, tal como pide Esquerra, y poder poner fin a la aplicación del artículo 155. En estos momentos en el PDeCAT y Esquerra encaja el nombre de Jordi Turull, que está investigado por el Tribunal Supremo, pero en Junts per Catalunya dicen que no, que su único candidato se llama Carles Puigdemont Casamajó.

Las negociaciones se han retomado de forma discreta después del encontronazo que tuvieron el martes, tras el anuncio de Roger Torrent de recurrir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo las dificultades de investir a Puigdemont, sin avisar a JXCat. Fuentes de los dos partidos reconocen qué las aguas se han vuelto a calmar y liman diferencias para conseguir el objetivo común, que es acabar con el 155.

El PDeCAT toma cartas en el asunto

El lunes, la dirección del PDeCAT liderada por Marta Pascal se reunió de forma urgente para abordar la cuestión de la investidura. La reunión, atípica ya que hasta ahora dejaba en manos de los responsables de la coalición de Junts per Catalunya las negociaciones, tuvo momentos de tensión, aunque finalmente acordaron que es “urgente acabar con el 155” y “formar gobierno ajustándose a la legalidad”, hitos que ha repetido hoy la coordinadora general Marta Pascal, en una entrevista. Además, el PDeCAT recuerda que “el partido tiene criterio propio y debe ser escuchado” y avisa que “cualquier cambio de planes que no pase por investir a Puigdemont, requerirá de la convocatoria del Consejo Nacional del partido y la aprobación del cambio por parte de la militancia”.