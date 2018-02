El ex senador de ERC Santi Vidal ha acudido hoy “muy tranquilo” al juzgado, donde comparece como investigado ante el juez de Barcelona que abrió una causa sobre los preparativos del 1-O tras sus conferencias en las que aseguró que el Govern tenía partidas ocultas para el referéndum ilegal de independencia.

Acompañado por su abogada, Olga Tubau, Vidal ha comenzado su comparecencia a las 16.15 horas ante el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que también ha citado este martes como investigado al ex presidente del Consell Nacional para la Transición Nacional Carles Viver Pi-Sunyer.

En unas breves declaraciones a los periodistas a las puertas de la Ciudad de la Justicia, Vidal ha asegurado que acudía “muy tranquilo” a la comparecencia judicial.

El juez ha citado a Vidal y a Pi-Sunyer casi un año después de abrir la investigación a raíz de las conferencias en las que el ex senador de ERC aseguró que la Generalitat disponía de una partida camuflada de 400 millones de euros para montar el referéndum de independencia y preparar las estructuras de Estado de una Cataluña independiente.

Tanto Vidal, que en 2015 fue suspendido tres años como juez, como Pi-Sunyer figuran desde hace meses como principales investigados en esta causa, por la que el pasado 20 de septiembre la Guardia Civil detuvo a una quincena de personas, entre ellos el ex secretario general de Vicepresidencia Josep Maria Jové —número 2 del ex conseller Oriol Junqueras— y al ex secretario de Hacienda Lluis Salvadó.

A partir de los informes elaborados por la Guardia Civil, el juez sospecha que Vidal participó en la ideación, creación, desarrollo y puesta en marcha de las denominadas “estructuras de Estado”, fundamentalmente en su aspecto jurídico, tanto respecto a las llamadas “leyes de desconexión” como en la creación de la nueva Agencia Tributaria Catalana.

Por su parte, Viver Pi-Sunyer desarrolló, según el juez, un papel parecido al de Vidal, especialmente centrado en los aspectos jurídicos, de los que tenía amplios conocimientos por haber sido miembro del Tribunal Constitucional y presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional.