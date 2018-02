ERC afirma que ir a Estrasburgo es “idea de JxCat” y critica los reproches recibidos

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha asegurado este martes que la decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de buscar el amparo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a la investidura de Carles Puigdemont es “idea de JxCat” y ha lamentado que este grupo haya criticado la propuesta.

En rueda de prensa desde el Parlament, ha precisado que ir al tribunal de Estrasburgo es una idea del vicepresidente primero de la Mesa, Josep Costa (JxCat), y que el republicano Torrent ha decidido llevarla “a la práctica” con el objetivo de defender al candidato de JxCat a presidir la Generalitat.

Así, ERC ha criticado que “no es serio, no es de recibo ni es justo” que JxCat cargue contra la propuesta, aunque ha añadido que las desavenencias públicas de los dos grupos no enturbian las negociaciones y volverán a reunirse este martes para desencallar la legislatura.

También ha lamentado que las negociaciones hasta ahora no se han llevado como ERC hubiera querido: “Acabemos con las filtraciones, los números y los intentos de desgastarnos”, y ha reclamado responsabilidad y discreción.

En alusión a JxCat, Sabrià ha criticado además las iniciativas que ha emprendido en solitario –como la reforma legal para investir a Puigdemont a distancia– y lamentado un goteo de propuestas sin consensuarse antes: “Una por la mañana y otra por la tarde hecha a través de los medios”.

Sabrià ha pedido acabar con los reproches de todas las partes involucradas en desencallar la investidura y ha defendido el papel de su partido en las últimas semanas, porque “no hay nadie más comprometido con la república y el país que ERC. Nadie”.

Preguntado por si los problemas evidenciados entre las dos partes suponen un obstáculo para la negociación, ha afirmado que “si alguien tiene algún tipo de problema personal, lo tendrá que dejar de lado”, y ha confiado en que el acuerdo aún es posible.

Tribunal Supremo

Sabrià asegura que las próximas declaraciones de líderes soberanistas en el Tribunal Supremo no condicionarán las negociaciones, y que se trabajan para que haya un acuerdo “cuanto antes mejor”, pero no se han puesto límites.

“Acabemos con los trapos sucios, con la búsqueda de medallas, dejemos atrás los reproches y pongámonos a trabajar”, ha concluido el republicano sobre las relaciones entre JxCat y ERC.