El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho este lunes a la ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que la líder de la formación naranja en Cataluña, Inés Arrimadas, no va a “salvar la papeleta a los separatistas” presentando su candidatura a la investidura como presidenta autonómica.

Así ha respondido Rivera, en una entrevista en Antena 3 , a la demanda de los ‘populares’ de que la candidata de Cs a la Generalitat se presente a la investidura, aunque pueda resultar fallida, para que al menos empiece a correr el plazo para la convocatoria de unos nuevos comicios en Cataluña.

“Nosotros hemos ganado las elecciones y ahora resulta que tenemos que salvarle la papeleta a los separatistas”, ha manifestado. A su juicio, la actual situación de bloqueo se debe a “la maldita ley electoral”, que impide que la “mayoría social” no independentista no tenga mayoría en el Parlament, y a que los separatistas, que sí suman una mayoría, “están enzarzados entre ellos y no se ponen de acuerdo”.

Por eso, ha instado a estos últimos a formar un Gobierno “dentro de la ley y de la Constitución”, y ha añadido que mientras no lo hagan así, Ciudadanos apoyará que se siga aplicando el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Respecto al candidato de Junts per Catalunya, el ex presidente autonómico Carles Puigdemont, Rivera ha dicho que no se merece que se siga hablando de él porque “tiene cinco delitos a sus espaldas”, es un “prófugo de la Justicia” y vive en “un mundo paralelo” mientras Cataluña sigue paralizada.