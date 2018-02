Puigdemont no ha comunicado a su partido que tenga intención de dar un paso al lado

Estos últimos días se han puesto sobre la mesa muchos nombres como posibles candidatos a la Presidencia de la Generalitat en caso de que Carlos Puigdemont no sea finalmente el elegido para la investidura teniendo en cuenta su condición de fugado de la Justicia. Pero la realidad es que no dejan de ser especulaciones porque, según confirman en el PDeCAT, “Puigdemont no nos ha comunicado que tenga intención de dar un paso al lado”.

Desde la dirección de los demócratas, partido que forma parte de la coalición Junts per Catalunya, creen que si su candidato decidiera dar un paso al lado, “nos lo debería comunicar” porque, recuerdan “nosotros formamos parte de JxCat en un pacto que tenía a Puigdemont como candidato”. En este sentido, creen que a día de hoy “el único candidato a la investidura es Puigdemont”, y esperan que en “unos días tengamos la fórmula para poder investirle”.

Las conversaciones entre JxCat y PDeCAT se mantienen a diferentes niveles, aunque lejos de lo que sería normal, tampoco son mucho más constantes que entre las de JXCat y ERC o la CUP.

Los de Puigdemont “van a la suya”, dicen en el PDeCAT, pero sí es cierto que hay miembros del partido heredero de CDC que forman parte activa de JxCat, como el propio Puigdemont, Josep Rull o Jordi Turull, y que hay otros como Damià Calvet que participa habitualmente en las reuniones que se celebran en Bruselas con Puigdemont.