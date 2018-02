‘Tripartito de izquierdas’ para homenajear a Junqueras en su pueblo

Este sábado 10 de febrero se cumplieron cien días desde el ingreso en la prisión de Estremera del ex vicepresidente del Govern Oriol Junqueras y una vez más, su partido le ha organizado un homenaje para denunciar su encarcelamiento. Esta vez el acto ha sido en Sant Vicens dels Horts, su municipio, y de donde fue alcalde durante cuatro años.

Para rendirle homenaje, Esquerra ha reunido a tres voces de izquierdas, qué en plenas negociaciones para la investidura de Carles Puigdemont reviven el fantasma del tripartito de izquierdas. Precisamente pocas caras conocidas de Junts per Catalunya y el PDeCAT se han dejado ver en el acto, evidenciando las diferencias entre ambos. Hasta el punto de qué un alto cargo de Esquerra comentaba con humor qué “a ver donde estaban hoy los 45.000 de Bruselas”, en referencia a la manifestación durante la campaña electoral en la capital belga, qué contó con un acto de Puigdemont.

Entre gritos de “Libertad presos políticos” y carteles con la cara de Junqueras y pidiendo su libertad colgados en la fachada del ayuntamiento, gobernado por ERC, Marta Vilalta, ex diputada de ERC y actual Directora General de Juventud del Govern, Albert Botran, ex diputado de la CUP y Albano Dante Fachin, ex diputado de Catalunya sí que es Pot y ex secretario general de Podemos en Cataluña, han sido los responsables de leer el manifiesto para denunciar sus cien días en la prisión de Estremera.

Botran, una de las voces de la CUP más crítica con el PDeCAT y sus miembros, ha asegurado qué “Junqueras es un hombre bueno, de fuertes convicciones democráticas” afirmando qué “su sitio está entre nosotros, no entre las cuatro paredes de una celda de Estremera”. Botran ha denunciado qué “el Estado con venganza siendo la constatación definitiva del fracaso del Gobierno”. Según el ex diputado de la CUP “la reacción del Estado pone en peligro los principios democráticos más elementales”. En la misma línea se ha manifestado el ex líder de Podemos Albano Dante Fachin, que ha arengado que “denunciamos hoy la vulneración de derechos fundamentales para salvar la democracia de todos en el mañana.