El vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, y el secretario primero, Eusebi Campdepadrós, han rechazado la invitación del delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, para participar en un acto donde se entregarán distinciones y se condecorará a miembros del Cuerpo Nacional de la Policía.

Los dos miembros de la mesa a propuesta de la candidatura de Carles Puigdemont, que en su etapa de alcalde de Gerona sí participó en este tipo de actos y condecoró a efectivos de la Guardia Civil, han mandado una carta a Millo, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, en la que rechazan la invitación.

En la carta, los dos miembros de JxCat argumentan al delegado del Gobierno que no van a participar en el acto organizado para el próximo día 20 de febrero “vistas las actuaciones realizadas en Cataluña por parte del cuerpo policial homenajeado, vulnerando los derechos fundamentales de la ciudadanía catalana”.

Costa y Campdepadrós recuerdan a la máxima autoridad del Estado en Cataluña que “mientras no se pidan disculpas y se depuren responsabilidades”, no participarán “en ningún acto de esta naturaleza”. De momento, según ha podido saber este periódico, el resto de miembros independentistas de la mesa -el presidente Roger Torrent y la secretaria cuarta Alba Vergés-, no han contestado a Millo.