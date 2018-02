Órdago de Puigdemont a ERC: presenta una reforma unilateral de la ley para la investidura a distancia

JxCAT mete la directa, sin escuchar ni pactar con ERC. Los hombres de Carles Puigdemont en Barcelona han registrado esta tarde, según ha podido saber OKDIARIO, una modificación de la ley de la Presidencia por vía de urgencia que facilitaría la investidura a distancia del expresidente catalán huido en Bruselas.

La proposición de ley de modificación de la ley 13/2008, pide que se tramite por vía de lectura única y se cualifique con carácter de urgencia. De esta manera, la coalición de Puigdemont conseguiría llevar en debate al Parlament con cierta agilidad, una reforma de la ley de presidencia catalana que permitiese una investidura desde Bruselas de su candidato.

El registro de la modificación de esta ley de suma importancia de la Generalitat, la que rige la figura de la presidencia, se ha hecho de forma unilateral y con ciertas prisas por parte de JXCat, después de no llegar a un acuerdo ni con ERC ni con la CUP, que a día de hoy no garantizan su apoyo.

Defensa de la ‘legitimidad’

El órdago de Puigdemont al resto del bloque independentista se produce horas después de que se conociera de que el Parlament de Cataluña debatirá en los próximos días una resolución con carácter político pero no legal, mediante la que JxCAT, ERC y la CUP pretenden restaurar la “legitimidad” de Carles Puigdemont, además de denunciar la aplicación del artículo 155 de la Constitución y “la deriva autoritaria del Estado”.

El Gobierno de España ha asegurado que tumbará cualquier acto de investidura que tenga el más mínimo valor jurídico. Desde una proposición no de ley, hasta cualquier pronunciamiento con rango legal, serán automáticamente recurridos y anulados. El Gobierno no permitirá que se use el Parlamento catalán para un acto que revista cualquier tipo de formalismo jurídico. Donde no podrá entrar el Ejecutivo de Mariano Rajoy será en los actos sin estructura jurídica porque los mecanismos judiciales no permiten actuar contra estos actos.