El presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, ha asegurado Oriol Junqueras y Joaquim Forn son “hombres de paz, de profundas convicciones democráticas y que representan al pueblo catalán, y nunca deberán estar presos por sus ideas”, Torrent ha afirmado que les defenderá hasta “las últimas consecuencias”.

A su salida de la prisión de Estremera, donde están ambos políticos en reclusión preventiva, Torrent no ha aclarado el futuro de la investidura del próximo presidente de la Generalitat.

Torrent no ha querido responder a las preguntas de los periodistas sobre un posible acuerdo entre las fuerzas independentistas para que Elsa Artadi sea candidata a la investidura como presidenta catalana, a propuesta de Junts per Catalunya.

Torrent había llegado este jueves a primera hora a la prisión de Estremera para entrevistarse con los golpistas presos. En esta primera parada del día, ha rendido visita a su jefe en ERC, el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, y el ex conseller y ya ex diputado Joaquim Forn.

El presidente de la Cámara autonómica catalana tiene previsto desplazarse también a la prisión de Soto del Real para verse con los líderes encarcelados de la ANC, Jordi Sànchez —diputado electo de JxCat—, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Este jueves se cumplen 115 días de que ‘los Jordis’ permanecen entre rejas por su participación en el golpe que condujo al referéndum ilegal de independencia de Cataluña del 1-O y 86 desde que Junqueras y Forn fueron enviados al centro penitenciario de Estremera.