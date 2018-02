Arrimadas avisa de que Europa “no comprará” la resolución para legitimar a Puigdemont

El líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha criticado este jueves la propuesta de resolución que negocian JxCat y ERC que busca que el Parlament reconozca la legitimidad de Carles Puigdemont como presidente, y ha avisado de que Europa “no comprará” esta estrategia.

“Que ellos se inventen un relato, una declaración, para hacer ver que Puigdemont es presidente en el exilio, no se lo comprará nadie, ningún país de la UE y ninguna institución europea compra este discurso”, ha dicho en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press.

Arrimadas ha recordado que la justicia y no ella ha fijado las dos condiciones que tiene que cumplir Puigdemont para ser presidente: regresar a España y “dar la cara ante la justicia, cosa que no ha hecho”.

Ha pedido a los grupos independentistas que digan la verdad y reconozcan que Puigdemont no puede ser investido: “En el mundo real, Puigdemont no será presidente de la Generalitat. Están en un callejón sin salida y no tienen valentía de decir en público lo que dicen en privado”.

Arrimadas ha insistido en que no aspira a ser investida pese a haber ganado las elecciones en Catalunya y ha recordado que los partidos constitucionalistas no suman los escaños suficientes en la Cámara.

Ha atribuido no poder aspirar a la Presidencia a que la ley electoral catalana -la misma que en el conjunto de España- beneficia a los partidos independentistas, y que PP y PSC “no la quisieron cambiar” porque en las elecciones generales les beneficia.

También ha criticado que los “malos” resultados de socialistas y populares en las elecciones del 21-D también imposibilitan su investidura, y ha pedido al PP que haga autocríticas sobre solo haber logrado cuatro diputados en lugar de criticarla a ella por no presentar candidatura.