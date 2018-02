El informe económico de los golpistas que avala la Cataluña independiente es de un ex consejero del PSC

El informe económico de los golpistas en el que se asegura que una Cataluña independiente sería absolutamente viable fue elaborado por un ex consejero del PSC, Antoni Castells. El estudio, distribuido entre todos los altos cargos implicados en el golpe del 1-O ha sido ya incluido dentro del material probatorio por la Guardia Civil y entregado a la Justicia. El documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO, afirma sin miramientos que una “Cataluña independiente sería viable económicamente”.

Antoni Castells fue el consejero socialista del Tripartito catalán que se encargó de impulsar y negociar el estatuto catalán. Fue igualmente el responsable de plantear las exigencias catalanas que marcaron el diseño del actual modelo de financiación de todas las comunidades autónomas. Todo ello negociado bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y bajo la consigna de que se debía aceptar lo que fuese aprobado por el Parlamento Catalán.

Castells es uno de los autores del estudio que ha servido de base económica para los golpistas. En el estudio han intervenido más autores –Oriol Amat, Núria Bosch, Xavier Cuadras, Marta Espasa, Roger Fatjó, Jordi Galí, Anton Gasol, Francesc Granell, Modest Guinjoan, Àngel Hermosilla, Oriol Martinez, Vicent Pastor, Josep Perol, Miquel Puig, Francesc Raventós, David Ros y Xavier Segura-. El estudio se elaboró en inglés bajo el título ‘The Economy of Catalonia. Questions and answers on the economic impact of independence’.

Y allí surge, como capítulo clave, el de Castells. El que responde a la pregunta clave: “¿Es una Cataluña independiente económicamente viable?”.

Y los argumentos dados en el informe por este economista son rotundos: “El primero es que una Cataluña independiente sería, por supuesto, económicamente viable. ¿Por qué no debería serlo, cuando países mucho más pequeños, con un potencial más pequeño y un menor ingreso per cápita, y que están menos diversificados y son mucho más dependientes, son viables?”.

“El segundo es que el problema, en cualquier caso, no es la viabilidad económica, sino la viabilidad política”, porque, aclara, “el problema es lo que podrían llamarse los costes económicos de la transición, que dependen esencialmente, no de la transición en sí misma, sino en la forma (amistosa o conflictiva) del proceso que conduce a la independencia. La dificultad, entonces, es política, no económica. El conflicto es esencialmente político. Y, de hecho, lo que suele suceder es que aquellos políticamente opuestos a la independencia utilizan el argumento de la no viabilidad económica para apoyar su postura política”, añade Castells en el estudio. “La tercera declaración que deseo hacer es que lo que no es viable económicamente es una Cataluña aislada”, señala.

El estudio fue tenido en cuenta. Tanto, que los golpistas siempre han insistido en que esa Cataluña independiente no estaría “aislada” porque seguiría en la UE. Y tanto que los separatistas siempre recogieron en su estrategia y en la práctica el deseo de alcanzar un acuerdo de ruptura con el resto de España para evitar , precisamente, lo que Castells temía: los daños provocados por una transición conflictiva.

Castells da más argumentos en su estudio. Argumentos que apuntalan la famosa tesis de que Cataluña soporta un fuerte déficit fiscal por tener que pagar al resto de España. “A largo plazo, podemos suponer que el

impacto positivo de la eliminación del déficit fiscal en las finanzas públicas

(Reducción del déficit del gobierno catalán) estaría entre el 4,8% y

5,8% del PIB y el impacto positivo en el PIB de Cataluña sería entre el 7,0% y el 8,5%”, señala.

No es la primera vez que reaparece Antoni Castells en plena fase separatista. Lo ha hecho hace bien poco. Porque ex cargos del PSC, de ERC y de la CUP han mantenido contactos desde los días posteriores al golpe del 1-O para preparar el segundo asalto del plan nacionalista. Su objetivo: lograr una votación que cuente, además, con la legitimidad de una aceptación oficial para poder exigir, acto seguido, una modificación constitucional que allane el camino al reconocimiento de la autodeterminación catalana. O, como le llaman en el seno del PSC con Miquel Iceta a la cabeza, el “reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Catalunya”. Y ahí también ha estado Castells.

El primer paso de estos contactos tuvo lugar con el inicio de noviembre. Y permitió alumbrar un documento donde se recogía ya la petición de caminar por la senda de lo que ellos denominan “la consulta pactada” de cara a las elecciones del 21-D. Los impulsores de esos contactos son Andreu Mas Colell -el apoyo económico de Artur Mas y mentor por excelencia de la actual mano derecha de Carles Puigdemont en el golpe de estado: Elsa Artadi-. En la plataforma se encuentra también el citado cerebro financiero del Estatuto catalán y del tripartito que unió ya en 2003 a ERC y PSC: Antoni Castells.