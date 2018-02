Las facciones del separatismo se despellejan entre ellas: “¡Diputado Tardà, dimita!”

Reagrupament, una asociación vinculada al PDeCAT, ha pedido la dimisión del diputado y portavoz de ERC, Joan Tardà, por reclamar al ex presidente del Govern, Carles Puigdemont, que renuncie como candidato a la investidura para desbloquear la situación en Cataluña. “Joan Tardá se ha convertido en un estorbo para el correcto desarrollo del proceso“, ha señalado el comunicado de esta asociación, en alusión al desafío independentista.

“Tardà, que ocupa un escaño en el Congreso de Diputados español desde 2004, y percibe 118.000 euros anuales (de los cuales casi 26.000 libres de impuestos), intenta debilitar la figura del Presidente Puigdemont y esto es totalmente intolerable. ¡Diputado Tardà, dimita!“, ha destacado Reagrupament.

El dirigente de ERC ha defendido públicamente en las últimas semanas proponer a otro candidato a la Presidencia de la Generalitat que no sea Puigdemont, puesto que “nadie es imprescindible”. “Si es imprescindible tener Govern, si hay que sacrificar al presidente Puigdemont, tendremos que sacrificarlo“, explicó Tardà la semana pasada.

Reagrupament acudió a las elecciones catalanes del 21-D en la candidatura de JxCat. La organización también señala a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por realizar unas declaraciones “aberrantes”. “Es fundamental que la investidura no implique improvisaciones, que no se haga sin garantías y no implique consecuencias penales para muchísima gente“, afirmó Rovira en una entrevista concedida el pasado viernes.

Esto no ha gustado tampoco a Reagrupament, puesto que “basar la investidura en que los diputados no corran riesgos penales, nos parece del todo iluso”. “Es iluso pensar que el gobierno español deje hacer una investidura con garantías, sin amenazas y liberando los presos políticos. Los presos políticos no saldrán de la cárcel hasta que implementamos la República, nunca antes”, ha añadido el comunicado.

“Puigdemont es un líder firme”

La asociación separatista defiende a Puigdemont como el único candidato a la Generalitat: “Necesitamos líderes firmes. Y el presidente Puigdemont ha demostrado que lo es”.

Por último, la agrupación vinculada al PDeCAT rechaza investir “presidencias simbólicas”. “Queremos lo que ha votado la gente. Un Presidente que haga efectivo el mandato popular y que realice el desarrollo de nuestra República. Cualquier persona que no quiera que Carles Puigdemont sea el Presidente, está obedeciendo la dictadura del 155 y, por tanto, haciendo el juego en España“, concluye el manifiesto.