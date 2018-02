Una joven se encara con unos separatistas: “¡Poned los lazos amarillos en vuestra cocina!”

Nuevo enfrentamiento entre constitucionalistas y separatistas en Cataluña a cuenta de los lazos amarillos que se colocan en las calles. En esta ocasión, una joven unionista recrimina a un grupo de independentistas de avanzada edad la colocación de lazos en apoyo a los golpistas encarcelados. “¡Si queréis poner lazos amarillos los ponéis en vuestra cocina!”, les reprocha la joven.

“¡Habláis e insultáis porque no tenéis ni idea de hablar!, ¡Te estoy respetando pero a mí no me vas a poner todo el pueblo lleno de mierda porque te lo repito, si queréis poner lazos amarillos los ponéis en la cocina vuestra casa!”, señala la constitucionalista ante la atenta mirada de los presentes.

Los separatistas, por su parte, le piden continuamente que “respete”, a lo que la joven responde que “¡No todo el mundo piensa como vosotros, y quien no piensa como vosotros no lo tiene que ver!, ¡Tengo 19 años, estudio magisterio y tengo más educación que vosotros!“.

Acto seguido, los amigos de la unionista tratan de calmarla para que deje de quitar los lazos y abandone el lugar, a lo que ella se resigna. “Tanto que habláis de respeto, respeto para ambos, ¡Que venga la policía, si no he hecho nada malo!“, se queja la estudiante cuando intervienen una pareja que intenta disuadirla.

Los constitucionalistas responden

Este enfrentamiento es uno más de los que están ocurriendo en las últimas semanas a cuenta de la colocación de lazos amarillos por el mobiliario urbano. Los independentistas, a través de los comités de defensa de la república (CDR), se encargan de poner en las calles estos lazos golpistas.

El contraataque de los unionistas consiste en pintar los lazos con los colores de la bandera de España y en hacer pintadas en referencia al artículo 155 de la Constitución que se aplicó en Cataluña para destituir al anterior Govern encabezado por Carles Puigdemont. Los unionistas actúan a través de las denominadas ‘brigadas de la limpieza constitucionalistas’, que se han extendido desde las pasadas elecciones del 21-D.