La defensa del ex presidente del Palau de la Música Fèlix Millet, Abraham Castro, se ha opuesto este lunes a la petición de prisión provisional de la Fiscalía Anticorrupción: “Como no le ponga un turbo a la silla de ruedas, no sé cómo va a huir”.

En su posicionamiento durante la vista celebrada este lunes ante la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona -tribunal que enjuició el caso Palau-, Castro ha negado que haya riesgo de fuga tras la condena, a diferencia de lo que argumenta la fiscal Marta Marquina: “Aquí está el señor Millet, como siempre ha estado en estos nueve años de procedimiento”.

Ha opinado que, con la condena de nueve años y ocho meses de cárcel de Millet, “incluso” se disminuye el riesgo de fuga en comparación con la situación previa, cuando Millet se enfrentaba a los 84 años de prisión que le solicitaba la acusación particular y a los 27 que pedía Fiscalía en su escrito de conclusiones provisional.

“Importante impotencia funcional”

Ha defendido que Millet tiene arraigo familiar en Cataluña, lleva nueve años casi “sin salir de su casa para nada”, y que vive con su esposa y su hijo que padece de una discapacidad mental que requiere de su cuidado.

Alega además que, debido a este caso, Millet no tiene bienes para fugarse y que, según la propia sentencia, “no constan otros bienes distintos que los aportados para sufragar el daño puestos a disposición de la justicia”.

Ha recordado que Millet sí tenía mucha capacidad económica cuando saltó el escándalo y entonces no huyó, sino que aportó todos sus bienes a la causa y colaboró en el esclarecimiento de los hechos: “La gran capacidad económica la tuvieron en su momento y no huyeron”.

Sobre su estado de salud, ha resaltado que tiene 82 años, graves problemas de movilidad debido a una severa escoliosis que le causa “importante impotencia funcional”, y que va en silla de ruedas, además de que tiene diabetes e insufiencia renal.