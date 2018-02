Zasca épico de un productor a Rahola: “En los Goya no hablamos ni de zombis ni de presos políticos”

La biógrafa de Artur Mas no se cansa de hacer el ridículo. El productor de cine Manuel Cristóbal, ganador de cuatro premios Goya, ha dado el zasca de su vida a la “periodista” Pilar Rahola.

En su perfil de Twitter, Rahola se había quejado amargamente de que nadie mencionara a los golpistas encarcelados durante la Gala de los Goya celebrada el sábado. “Ni una sola mención a los presos políticos catalanes. La vergüenza de los #Goya2018 retrata la vergüenza de España“, ha escrito la portavoz oficiosa de los independentistas.

Ni una sola menció als presos polítics catalans.

La vergonya dels #Goya2018 retrata la vergonya d'Espanya. — Pilar Rahola (@RaholaOficial) February 4, 2018

“Tampoco hablamos de zombies ni de vampiros. Hablamos de cine, no de cosas que no existen“, ha replicado enseguida el productor Manuel Cristóbal. Lo cierto es que sólo Podemos, los independentistas y sus voceros califican de “presos políticos” a Oriol Junqueras, los Jordis y el ex conseller Joaquim Forn.

Tampoco hablamos de zombies ni de vampiros. Hablamos de cine, no de cosas que no existen. https://t.co/RriK2FiVfd — Manuel Cristóbal (@manuxcristobal) February 4, 2018

Tanto las instituciones europeas como Amnistía Internacional han dejado claro que en España nadie está en prisión por sus ideas políticas. Junqueras y el resto de golpistas se encuentran en la cárcel por delitos tan graves como la sedición, la rebelión y la malversación de fondos públicos: intentaron dar un golpe de Estado para destruir la Constitución, la norma que garantiza los derechos y libertades de todos los españoles.

Manuel Cristóbal es el productor de Arrugas (Ignacio Ferreras, 2011), que fue galardonada con el Goya a la mejor película de animación. También ha producido otros títulos como El bosque animado (2001) y El sueño de una noche de San Juan (2005), ambas dirigidas por Ángel de la Cruz y Manolo Gómez. Ahora trabaja en su nuevo proyecto, Buñuel in the Labyrinth of the Turtles, que promete ser una auténtica joya.