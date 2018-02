El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha animado a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, a presentarse a una investidura para que el nombramiento del nuevo gobierno catalán no entre en un “limbo”.

En una entrevista en COPE, Catalá ha recordado que letrados del Parlament aún deben pronunciarse sobre cuándo empiezan a correr los plazos para una nueva convocatoria de elecciones después de que esta semana se aplazara el pleno de investidura del expresidente Carles Puigdemont, huido en Bélgica.

“Me parece que algún procedimiento tiene que haber, lo que no puede es quedarse en el limbo una situación en la que no hay investidura pero no se convocan elecciones. Y así, ¿hasta cuándo?”, se ha preguntado el ministro, que ha propuesto como salida la opción de Ciudadanos.

Arrimadas, ha recordado Catalá, ganó las elecciones y podría intentar un investidura de la fuerza más votada. “Si no le salen las cuentas ya hemos tenido algún antecedente de un proceso de investidura que no tuvo mayoría en el Parlamento nacional y no fue ningún desdoro para el señor Pedro Sánchez“, ha dicho en referencia al líder socialista.

“Ella -ha insistido sobre Arrimadas- ganó las elecciones y tiene la legitimidad democrática de muchos votos para intentarlo; aunque no todo lo que intentemos en la vida sale bien, no por eso hay que dejar de intentarlo”.