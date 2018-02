El portavoz de la ejecutiva federal del PSOE, Óscar Puente, se ha mostrado este viernes partidario de que la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, intente la investidura como presidenta de Cataluña, aunque no tenga posibilidades de prosperar, si los independentistas no presentan a un candidato que no sea Carles Puigdemont.

“Si esto sigue así, por lo menos para mostrar que hay una alternativa, aunque no tenga posibilidades reales de prosperar, puede que no fuera una mala solución”, ha dicho Puente en una entrevista en RNE.

Tras recordar que es la propia Arrimadas la que debería decidirlo y que “nadie la puede forzar”, el portavoz socialista ha recalcado que “primero hay que esperar a que el independentismo, que es el que tiene la mayoría, despeje la incógnita”, aunque ha dejado claro que “si no lo hace, no sería de descartar que pudiera darse esa situación”.

“Esto no se puede eternizar”

El también alcalde de Valladolid ha aprovechado para criticar la “desmemoria” del PP, que ahora “presiona mucho a Arrimadas para que presente su candidatura, cuando no tiene garantizada la elección”, mientras que “eso mismo lo tachó de delictivo cuando fue Pedro Sánchez el que lo intentó” en marzo de 2016.

Tres días después de que el presidente del Parlament, Roger Torrent, aplazara la sesión de investidura de Puigdemont, el portavoz del PSOE ha defendido que “esto no se puede eternizar” y que habría que “poner en marcha un contador que otorgue una certidumbre, que haya un plazo con unas condiciones, pero que se sepa, porque no se puede vivir en un ‘impasse’ eterno o infinito”.

Sobre la residencia familiar que Puigdemont ha alquilado en Waterloo -según informa la prensa belga-, Puente ha argumentado que, si se va a instalar allí, es que “no puede tener la menor intención de ser presidente” de Cataluña, lo que supone que toda España está “debatiendo sobre una cosa sin la más mínima explicación lógica”.