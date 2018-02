La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha afirmado este viernes que la prisión de golpistas catalanes “está dificultando la solución política” del conflicto entre Cataluña y el resto de España.

“Yo creo que las estructuras de negociación exigen normalmente unos marcos en los que el diálogo sea fácil y creo que, independientemente de que las personas que han cometido ilícitos penales tengan que responder por los mismos, se debería encontrar una estructura en la que no se mantuvieran las prisiones provisionales“, ha afirmado la alcaldesa en Lérida, donde ha participado en el XIII Encuentro de la red estatal de ciudades educadoras.

“Estamos hablando de prisiones provisionales y no de cumplimiento de sentencias. La prisión provisional es siempre excepcional y yo creo que cuando hay un problema político hay que buscar la estructura de diálogo que permita la mejor manera de resolverlo” ha agregado Carmena, que ha sido vocal del Consejo General del Poder judicial.

Preguntada por los medios por cómo se ve la situación de Cataluña desde su ciudad, la alcaldesa ha respondido: “Desde mi Madrid, con muchísimo cariño. Nosotros decimos que Madrid y Barcelona forman un eje que es absolutamente indisoluble y Cataluña, para mí, resulta extraordinariamente próxima“.

Espectáculos en catalán en Madrid

“Yo quiero mucho a Cataluña, me gustáis los catalanes, en Madrid estamos empezando a preparar un tipo de espectáculos culturales que puedan ser en catalán, con subtítulos, por supuesto, no todo el mundo lo entiende”, ha dicho.

“Queremos, como dijo el poeta, que Madrid sea el rompeolas de todas las Españas”, ha agregado, aludiendo a Antonio Machado, y ha concretado que estos espectáculos en catalán forman parte de un proyecto que no está relacionado con el proceso independentista.

Preguntada por si considera abusiva la interpretación de los jueces de los delitos de rebelión y sedición, la alcaldesa ha evitado posicionarse y ha contestado: “Me gusta ser muy prudente y aunque yo he sido jueza, ahora no lo soy, soy alcaldesa y tengo que representar a todos los madrileños y, sin perjuicio de que me pueda hacer tener una visión crítica de cuál es el enfoque que se está llevando de algunas resoluciones judiciales, debo ser prudente”.