El independentismo dividido: ERC se negó a firmar un acuerdo constituyente con la CUP y JxCat

El independentismo intentó negociar un acuerdo previo al pleno de investidura del ex presidente fugado, Carles Puigdemont. Un plan que quedó truncado ante la negativa de ERC de ser partícipe del pacto. JxCat y la CUP por un lado y ERC por otro, han reflejado que el separatismo cada vez tiene más brechas.

“El Referéndum de Autodeterminación del 1 de Octubre de 2017 tuvo como resultado la decisión democrática que Cataluña se convirtiera en un nuevo Estado Independiente en forma de República. La votación posterior en el Parlamento de Cataluña, el día 27 de Octubre, ratificó esta decisión popular mediante una Declaración de Independencia y la Proclamación de la República“, comienza el documento difundido por la CUP.

El pacto incluía la constitución de la república. Un documento que la propia CUP ha filtrado entre sus militantes para evidenciar la falta de compromiso de ERC. La reunión establecida para antes del pleno quedó truncada por la no asistencia de los de Junqueras.

Momentos más tarde, el presidente del Parlament, Roger Torrent, suspendió la sesión.

La CUP ha defendido que no se trataba de un acuerdo de gobierno. Sin embargo, los nuevos datos reflejan que Carles Puigdemont y los suyos habían llegado a un acuerdo para la activación de la república catalana, a pesar de que el Tribunal Constitucional suspendiese la declaración unilateral de independencia, los cuperos forzaron a los del ex presidente con sus votos de investidura.

El problema llegó cuando los republicanos no acudieron a la cita y dejaron al descubierto las discrepancias entre los independentistas. A pesar de ello, ERC ha querido recalcar que no quisieron quedar al margen y que no acudieron por motivos de tiempo.

Por lo tanto, finalmente todo acabó en un pacto a medias. Los problemas penales que acarrearía la investidura de Puigdemont hicieron que ERC declinase firmar el acuerdo.

La CUP mantiene su postura de no ayudar a la investidura de un president que se encuentre sometido al gobierno, por ello, el partido de Puigdemont accedió a firmar el documento en el que se establecían las bases de la constitución de la inconstitucional república catalana.