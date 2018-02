Bofetada judicial de Llarena a Puigdemont: o se entrega o no podrá personarse en el juicio

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha devuelto a Carles Puigdemont el escrito que le envió el pasado 29 de enero en el que el ex presidente fugado le comunicaba al magistrado que, puesto que había adquirido la condición de diputado del Parlamento de Cataluña y, por lo tanto, gozaba de la “plenitud de derechos y prerrogativas previstas en el Estatut y el Reglamento del Parlament” exigía el trato correspondiente.

La bofetada judicial no ha podido ser más severa. Llarena le ha contestada en una providencia que “al no estar personado en la causa procede la devolución del escrito”.

El instructor le recuerda, además, que desde el 7 de noviembre, “no se le tiene por personado en tanto en cuanto no sea hallado o se ponga a disposición de este Tribunal”, por lo que “procede devolver el escrito a la representación procesal de Puigdemont”.

Básicamente, que no podrá hacer uso de ninguna prerrogativa procesal accesible aquellos que se encuentran a disposición de la Justicia porque se trata de un prófugo y como tal será tratado.

El Mensaje del juez no puede ser más contundente. Y es que supone que el fugado no podrá intervenir de ninguna manera en el procedimiento judicial abierto por el 1-O ante el Tribunal Supremo salvo que se entregue y, por lo tanto, sea llevado a prisión.

El magistrado aclara que Carles Puigdemont dispone únicamente de dos posibilidades para poder personarse en la causa con abogado y procurador y formar parte del proceso: ponerse a disposición del Tribunal Supremo, y por lo tanto entregándose voluntariamente, o siendo detenido por la policía. Esa isla única elección que le permite el juez.

El juez Llarena continua de este modo con la estrategia trazada de dejar claro que no va a haber concesiones de ningún tipo a los fugados y que tendrán que pagar por sus delitos ante la Justicia más pronto o más tarde.