El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha criticado que el PP ha respondido “con amenazas” a su petición de diálogo pese a haber pedido por carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, un encuentro para discutir la situación política catalana.

Al preguntársele en una entrevista de La Sexta recogida por Europa Press sobre que desde el PP se le haya advertido de las consecuencias personales que puede tener su gestión, ha respondido: “Lo que propuse es diálogo, negociación y voluntad de encontrar soluciones políticas, y mandamos una carta pidiendo eso, y se nos responde con amenazas”.

“A mí estas amenazas no me harán cambiar mis planteamientos ni en un milímetro”, ha respondido, aunque ha reconocido que no es agradable desde el punto de vista personal y tampoco para su familia.

“Sólo Puigdemont aspira a la investidura”

Al preguntársele si existe un pacto entre el candidato de JxCat a la Generalitat, Carles Puigdemont, y el Gobierno, ha rechazado valorarlo porque él es presidente del Parlament y ha insistido en que el presidente cesado es el único que opta a la investidura ya que “es el candidato que plantea la mayoría del Parlament”.

“El único candidato al debate de investidura y a la Presidencia de la Generalitat es Carles Puigdemont. No hay otro”, por lo que ha descartado realizar una nueva ronda de contactos con los grupos parlamentarios.

Torrent considera que el proceso soberanista es un conflicto político y que “la solución está en manos de los partidos”.

Sobre la propuesta del líder de ERC, Oriol Junqueras, de combinar una investidura simbólica de Puigdemont con un Govern efectivo en Cataluña, ha subrayado que “es la opinión de Junqueras” y que a él le corresponde abordar lo que le plantea la mayoría de diputados.