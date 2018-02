El martes 30 de enero está convocado el pleno de investidura en el Parlament de Cataluña. El candidato elegido es el ex presidente del Govern fugado en Bruselas, Carles Puigdemont, cuya investidura telemática ha prohibido el Tribunal Constitucional.

Te contamos en directo las últimas noticias sobre la posible investidura de Puigdemont, Roger Torrent, el Gobierno y Cataluña.

07:10. Abrimos nuestra portada con información sobre el asalto al Parlament del pasado martes: los Mossos tenían orden de no cargar y no llevar casco “para no dar imagen de represión como el 1-O“.

07:00. Comienza el jueves, aún con la exclusiva de ‘El programa de Ana Rosa’ resonando y el independentismo fiel a Puigdemont desmoronándose.

17:22. El candidato de JxCat y ex presidente de la ANC, Jordi Sánchez, ha lamentado los enfrentamiento que protagonizaron los manifestantes separatistas de este martes con los Mosos: “Los hechos de ayer en el Parlament. ¡Nunca más!”.

Els fets d’ahir al @parlamentcat no ajuden a avançar ni a sumar com a país. Mai més!, increpar els representants del poble, per més distants i crítics que siguin amb l’independentisme. Els valors de la República que volem, o són democràtics o no seran! #llibertat pic.twitter.com/E2LCrgS057 — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 31 de enero de 2018

15:56. Albiol pide a Puigdemont que dimita para no seguir haciendo el “ridículo”

El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, ha pedido a Carles Puigdemont (JxCat) que renuncie al acta de diputado, después de publicarse los mensajes del candidato a la Generalitat enviados al diputado Toni Comín (ERC).

15:19. Moncloa fraguó con ERC y PDeCAT un plan de traiciones hasta forzar la rendición vía sms de Puigdemont

Moncloa lleva semanas fraguando con ERC y PDeCAT un plan de traiciones que ha llevado a forzar la rendición vía sms de Carles Puigdemont. La negociación se ha establecido en diversas fases y ha contado con la mediación del PNV con los antiguos convergentes.

14:37. Zoido niega una negociación con los independentistas para excarcelar a los golpistas presos

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha negado este miércoles que el Gobierno haya mantenido contactos en busca de un acuerdo por el que quedarían libres los golpistas aún en prisión –Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart– y a cambio el independentismo frustraría definitivamente la investidura de Carles Puigdemont.

14:33. Toni Comín, un político paracaidista que ha hecho carrera a base de traiciones

Toni Comín, ex consejero de Salud de la Generalitat de Cataluña, es uno de los protagonistas de este miércoles junto con el ex presidente Carles Puigdemont. La grabación del móvil personal de Comín leyendo una serie de mensajes que le había mandado Puigdemont, mientras le sustituía en un acto del partido flamenco N-VA en Lovaina, ha suscitado todo tipo de comentarios e interpretaciones por los pasillos del Parlament, entre periodistas y políticos, sobre si fue un descuido del ex consejero o posó directamente ante la cámara para que se difundiera el contenido de esa conversación.

14:12. SCC anuncia movilizaciones en la calle si Puigdemont persistiera en ser president

Societat Civil Catalana (SCC) ha advertido este miércoles de nuevas manifestaciones si el candidato de JxCat a presidir la Generlitat, Carles Puigdemont, persiste en su intención de liderar el próximo Govern.

13:13. Comín pide al “bloque del 155” que no se haga ilusiones con los SMS o se llevará “un enorme disgusto”

Antoni Comín ha anunciado acciones legales contra los responsables de la exclusiva que este miércoles ha terminado de desbaratar la farsa de la investidura de Carles Puigdemont, es decir, contra ‘El programa de Ana Ros’’, que ha desvelado unos SMS enviados al ex consejero de Salud por Carles Puigdemont, en los que el ex president admite que Moncloa ha “triunfado” y que sus aspiraciones se han “terminado” porque sus propios compañeros le han “sacrificado”.

12:56. Sáenz de Santamaría: “Es el momento de que Puigdemont admita en público lo que ya dice en privado”

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha apuntado que “ha llegado el momento de que se asuma públicamente, lo que se dice en privado”, ha señalado que Torrent tiene que abrir una nueva ronda de contactos con los grupos de la Cámara autonómica catalana para “salvar la situación generada” por el ex president. “No me puedo creer que entre los más de 100 diputados no haya nadie que pueda recuperar la senda del consenso y el diálogo”, ha subrayado.

12:27. El ex presidente fugado en Bruselas, Carles Puigdemont, acaba de pronunciarse sobre su intercambio de mensajes con el ex conseller Toni Comín: “Soy humano y hay momentos en que también yo dudo. También soy el presidente y no me echaré atrás por respeto a los ciudadanos. Seguimos”.

Sóc periodista i sempre he entès que hi ha límits, com la privacitat, que mai s’han de violar. Sóc humà i hi ha moments que també jo dubto. També sóc el President i no m’arronsaré ni em faré enrere, per respecte, agraïment i compromís amb els ciutadans i el país. Seguim! — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 31 de enero de 2018

12:25. Rivera dice que los Mossos “no hacían nada” en el acoso al Parlament y señala a Zoido

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha cuestionado la eficacia del dispositivo de los Mossos d’Esquadra junto al Parlament de Cataluña, dependiente en último término del Ministerio del Interior, porque no evitó que los manifestantes congregados en la zona pusieran “en jaque” a la Cámara catalana al desbordar el cordón policial.

12:02. El ex conseller fugado en Bruselas, Toni Comín, ha anunciado que prepara una querella contra ‘el programa de Ana Rosa’ tras publicar en exclusiva los mensajes que se intercambió con Carles Puigdemont. Así lo ha comunicado su abogado Gonzalo Boye, condenado por colaborar con ETA.

11:59. El PP, tras mensajes de móvil de Puigdemont: “No puede pretender que la orquesta siga sonando cuando el barco se hunde”

El vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha destacado este miércoles la “fractura” que se ha producido en el bloque independentista después de conocer los mensajes en los que el ex president catalán Carles Puigdemont reconoce que el procés “se ha terminado” y que sus compañeros le han “sacrificado”.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Casado ha asegurado que Puigdemont “no puede pretender que la orquesta siga sonando cuando el barco se hunde”, sino dar un paso al lado “por respeto a sus compañeros y a sus paisanos en Cataluña”.

11:56. JxCat cuestiona la veracidad de los mensajes de Puigdemont y recuerda que “un móvil es privado”

JxCat ha cuestionado la veracidad de los mensajes publicados del candidato a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, al diputado de ERC Toni Comín, y añade que, si son ciertos, se enmarcan “en el ámbito privado”.

Lo han explicado fuentes de la candidatura en los pasillos del Parlament después de que Telecinco haya publicado mensajes de móvil en que presuntamente Puigdemont dice a Comín: “Supongo que tienes claro que esto se ha terminado. Los nuestros nos han sacrificado, al menos a mí”.

11:03. Maragall (ERC) a JxCat: “Cataluña necesita a un presidente, no a un exiliado”

El diputado en el Parlamento catalán de ERC Ernest Maragall ha asegurado que “Cataluña necesita a un presidente y no a un exiliado” y ha defendido la decisión del presidente de la Cámara autonómica, Roger Torrent, de aplazar el Pleno de investidura de Carles Puigdemont hasta que pueda celebrarse un debate “con garantías”.

En un debate en Catalunya Ràdio, en el que han participado también los diputados autonómicos de la CUP Carles Riera y de JxCat Francesc de Dalmases, Maragall ha insistido en esta línea y ha apuntado que de haberse producido la investidura de Puigdemont no habría un ‘president’ sino “un presidente destituido”.

10:49. Puigdemont se rinde: “Moncloa triunfa, esto se ha terminado, los míos me han sacrificado”

Carles Puigdemont se rinde. ‘El programa de Ana Rosa’ ha logrado en exclusiva el contenido de una serie de mensajes de móvil que el ex presidente de la Generalitat de Cataluña intercambió con el también fugado Antoni Comín, en los que dice que “Moncloa triunfa”, que “esto se ha terminado” y que sus compañeros le han “sacrificado”, en referencia a los últimos acontecimientos en el Parlament.

10:17. Sánchez: “Si la única salida que propone el independentismo es Puigdemont es que no quiere salida”

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho que “si la única salida que propone el independentismo se llama Carles Puigdemont es que no quieren salida“, y que desde el apoyo que prestan los socialistas al Gobierno, Mariano Rajoy “debe dar una respuesta política” y un “horizonte de salida” a la crisis catalana.

09:50. Los separatistas cuelan en el Parlamento Europeo un acto contra el Estado con radicales y un neonazi

Los eurodiputados independentistas han convocado este jueves un acto en una de las salas del Parlamento Europeo en el que arremeterán contra la actuación del Gobierno durante el pasado referéndum ilegal, con invitados polémicos.

09:28. La revista ‘Time’ incluye a Puigdemont entre los “fugitivos geopolíticos” más buscados del año

La prestigiosa revista estadounidense ‘Time’ ha incluido al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont entre los cinco “fugitivos geopolíticos” más buscados en 2018, en un ranking que comparte con Julian Assange, el turco Fethulá Gulen, el ex primer ministro kosovar Ramush Haradinaj y el georgiano Mijaíl Saakashvili.

09:15. Los Mossos informan de que dos de los violentos que este martes saltaron el cordón policial en torno al Parlament fueron detenidos. Hasta 24 agentes tuvieron que ser atendidos.

07:30. Publica hoy OKDIARIO que la división no sólo se da entre las principales fuerzas independentistas sino también dentro de ellas: el PDeCAT le ha dado un toque a Puigdemont: “Es momento de la política con mayúsculas”.

07:00. Miércoles 31 de enero, día después de la no investidura de Puigdemont, cargado de incógnitas y con un nuevo ingrediente: la guerra abierta y ya pública entre ERC y JxCat.

23:43 Paso atrás en la acampada. Los separatistas que estaban frente al Parlament comienzan a levantarse e irse. La acampada ha sido desconvocada.

20:45. Según ha comprobado OKDIARIO, dos diputadas de JXCat han increpado a trabajadores de Esquerra al grito de “cagados”. Los insultos, subidos de tono, han resonado por toda la planta del grupo parlamentario del extinto Junts Pel Sí, cuando solo quedaban unos pocos asesores de ERC.

20:37. Comparecencia de Puigdemont: “Hemos procurado en todo mometno que las decisiones se hicieran con la máxima dignidad y compromiso con la voluntad de nuestros ciudadanos”.

20:27. Vídeo grabado de Carles Puigdemont en el acto del N-VA al que tenía previsto asistir esta tarde. “No nos dejéis de lado”, pide.

“La libertad es indivisible y cuando un hombre está esclavizado, el resto no son libres”, ha dicho Carles Puigdemont en el mensaje grabado que ha enviado al acto al que había dicho que acudiría en Lovaina.

Habla de una “lucha por la democracia para garantizar que el voto es respetado”.

20:21.

Si no confiem els uns en els altres i si no confiem en la gent: RES. Estratègia compartida o barbàrie. — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) January 30, 2018

20:15.

🎥 En Cataluña no está funcionando el viejo Govern, pero lo que sí está funcionando es el Gobierno 👏 pic.twitter.com/gg1igCvuM7 — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) January 30, 2018

20:01.

Hoy, en el Parlamento catalán, los diputados de Cs, primer partido de la comunidad autónoma, han tenido que salir protegidos por la policía después de haber fallado la barrera policial que debía defender la institución. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) January 30, 2018

19:58.

A les 20 hores, missatge sobre la #InvestiduraKRLS a través de les xarxes socials pic.twitter.com/S0uUBg6kP3 — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) January 30, 2018

19:57. Los Comités de Defensa de la República (CDR) están llamando a acampar en las inmediaciones del Parlament.

19:56.

Una vez más hemos tenido que salir escoltados del Parlament. Ningún insulto, intimidación o amenaza hará que dejemos de defender una Cataluña de todos. #NoNosCallarán pic.twitter.com/BwC3oph5oC — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) January 30, 2018

19:55.

Nuestro apoyo a los @mossos, a los periodistas de @laSextaTV, a los diputados de @CiutadansCs y al resto de víctimas de la lamentable violencia que hemos visto en el Parque de la Ciudadela. Apostamos por el respeto, la convivencia y la concordia — Soc. Civil Catalana (@Societatcc) January 30, 2018

19:53. La ANC se desmarca de las protestas ante el Parlament a partir de ahora.

♦️ HEM DESCONVOCAT AL PARLAMENT ♦️ El moviment per la Independència és sempre no violent. Avui no hi haurà ple del Parlament, ha quedat ajornat. Ens n'anem cap a casa. — Assemblea Nacional (@assemblea) January 30, 2018

19.43. “Queremos un gobierno efectivo para que deje atrás el 155 y recupere las instituciones”, ha dicho esta tarde Sergi Sabriá (ERC), entrevistado en RNE.

.@sergisabria: "Esquerra Republicana es un partido con 86 años de historia sin ningún caso de corrupción y que siempre pone el país por delante de cualquier otro interés" — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) January 30, 2018

19:42. Puigdemont no se ha pronunciado en Twitter en todo el día. Lo hará, según ha anunciado su partido, en un mensaje a través de las redes sociales, a las 8 de la tarde.

📣 Aquest vespre, a les 20h, el president @KRLS emetrà un missatge a través de les xarxes socials — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) January 30, 2018

19:40. Los manifestantes han anunciado que pretenden quedarse toda la noche ante el Parlament y han instado a llevar tiendas de campaña para acampar incluso durante varios días.

19:36.

Otra vez más, salgo del Parlament escoltada. Gritan que son gente de paz y ¡democracia!

Mientras derriban las vallas de seguridad que nos protegen a los diputados (en democracia) y nos insultan. Me ha faltada escuchar eso tan nacionalista de "un solo pueblo". El suyo, claro. https://t.co/FVSb3IQZn3 — Andrea Levy (@ALevySoler) January 30, 2018

19:28. El ex presidente del Govern, Carles Puigdemont, comparece públicamente a las 20:00 horas.

19:21. Los agentes de los Mossos que se encuentran en las cercanías del Parlament se están preparando para desalojar a los manifestantes separatistas agolpados.

18:51. Òmnium Cultural se desmarca de los actos violentos protagonizados por los manifestantes separatistas en las cercanías del Parlament. “Somos gente de paz. Condenamos cualquier forma de violencia que se pueda producir en frente del Parlamento. La soberanía y la democracia deben defender siempre pacíficamente”, remarcan en las redes sociales.

🔸 Som gent de pau. Condemnem qualsevol forma de violència que es pugui produir al davant del Parlament. La sobirania i la democràcia s’han de defensar sempre pacíficament. — Òmnium Cultural (@omnium) 30 de enero de 2018

18:48. Varios diputados del Parlament están empezando a salir del recinto, siendo escoltados por los Mossos, como la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas.

18:43. Los Mossos están pidiendo que “se respete el cordón policial” montado en el parque de la Ciudadela que da acceso al Parlament “por motivos de seguridad”.

L’accés de persones i vehicles al parc de la Ciutadella continua restringit per motius de seguretat. Respecteu el cordó policial i no entreu el recinte. Seguiu les indicacions policials — Mossos (@mossos) 30 de enero de 2018

El acceso de personas y vehículos en el parque de la Ciutadella continúa restringido por motivos de seguridad. Respetad el cordón policial y no introduzca recinto. Siga las indicaciones policiales

18:39. La asociación juvenil de Arran, vinculada a la CUP, ha cargado contra la ANC por desconvocar la acampada delante del Parlament para esta noche. “¡Aquí no se desconvoca nada! ¡Basta de desmovilizar! Miles de personas continuamos ejerciendo ‘el poder del pueblo’. ¡Las calles serán siempre nuestrass!”, señalan en su perfil de Twitter.

Companyes de l’@assemblea: aquí no es desconvoca res! Prou de desmobilitzar! Milers de persones continuem exercint #ElPoderDelPoble. Els carrers seran sempre nostres! ✊ — Arran💡 (@Arran_jovent) 30 de enero de 2018

18:37. Para Campuzano los letrados del Parlament “no cuentan” pero Rajoy debió “atender” al Consejo de Estado

El portavoz parlamentario del PDeCAT, Carles Campuzano, ha sido pillado en una contradicción más. Este martes se ha extrañado de que el Gobierno no atendiera el informe negativo del Consejo de Estado sobre la impugnación de la sesión de investidura en ausencia de Carles Puigdemont, y al mismo tiempo ha defendido como correcto que el Parlament desoyera a sus propios letrados en el mismo caso.

18:32. La ANC intenta librarse de cualquier responsabilidad que pueda genera la movilización separatista. “Continuamos trabajando con los partidos políticos y la Presidencia del Parlamento para sacar adelante la investidura, a pesar de las amenazas. Evitamos cualquier enfrentamiento estéril, que ya sabemos a quien interesa”, señalan en su cuenta de Twitter.

Continuem treballant amb els partits polítics i la Presidència del Parlament per tirar endavant la investidura, malgrat les amenaces. Evitem qualsevol enfrontament estèril, que ja sabem a qui interessa. — Assemblea Nacional (@assemblea) 30 de enero de 2018

18:28. La ANC ha desconvocado la acampada delante del Parlament prevista para esta noche. “El movimiento por la Independencia es siempre no violento. Hoy no habrá pleno del Parlamento, ha quedado aplazado. Nos vamos a casa“, afirman en su perfil de Twitter.

Continuem treballant amb els partits polítics i la Presidència del Parlament per tirar endavant la investidura, malgrat les amenaces. Evitem qualsevol enfrontament estèril, que ja sabem a qui interessa.

♦️ HEM DESCONVOCAT AL PARLAMENT ♦️ El moviment per la Independència és sempre no violent. Avui no hi haurà ple del Parlament, ha quedat ajornat. Ens n’anem cap a casa. — Assemblea Nacional (@assemblea) 30 de enero de 2018

18:12. Los mossos del 155 incapaces de impedir que los extremistas ocupen los exteriores del Parlament

El operativo de protección del Parlament previsto por los Mossos d’Esquadra ha sido totalmente inefectivo. El despliegue no ha sido suficiente y no ha podido evitar que radicales independentistas se colasen en el parque de la Ciudadela, lugar donde se encuentra el Parlamento catalán.

18:09. La CUP cuelga una bandera independentista en la verja del Parlament

Diputados de la CUP y miembros del Secretariat Nacional del partido antisistema han colocado este martes por la tarde una bandera ‘estelada’ en la verja del Parlament. Tras salir del edificio y sumarse a la manifestación con motivo del pleno de investidura previsto y suspendido en la mañana de este martes por el presidente de la Cámara, Roger Torrent, los ‘cupaires’ han vuelto a la Parlament y, desde dentro del recinto, han colgado la ‘estelada’ en la verja.

18:05. Los independentistas ya se están movilizando para acampar esta noche en el parque de la Ciudadela que da acceso al Parlament de Cataluña. “Movilización permanente para ganar la república” y “¡Nos quedamos!”, manifiestan desde la ANC.

17:56. Los radicales que apoyan a Puigdemont rompen el cordón policial que protege el Parlament

Más de un centenar de independentistas han roto el cordón policial que protegía el parque de la Ciudadela, lugar donde se encuentra situado el parlamento catalán. Las inmediaciones del Parlament han sido invadidas por los manifestantes que no comparten que hoy no se haya celebrado el pleno de investidura de Carles Puigdemont. Los Mossos d’Esquadra no han podido detenerles a pesar de haber intentado frenarles desde la entrada del parque.

17:48. Los diputados de JxCat en el Parlament son recibidos entre aplausos y gritos de “ni un paso atrás” por lo manifestantes convocados por la ANC.

Aplausos y gritos de “ni un pas enrere a diputados de @JuntsXCat” pic.twitter.com/0627ZL2wCa — Joan Guirado 🏳️‍🌈 (@joanguirado) 30 de enero de 2018

17:22. Varios independentistas han acudido a la manifestación de la ANC con caretas de Puigdemont. Algunos de ellos han acudido en traje y se han subido a los árboles del parque de la Ciudadela.

17:19. Los diputados de ERC han abandonado el Parlament entre insultos y abucheos de los manifestantes que han acudido a la concentración separatista convocada por la ANC.

Insultos y abucheos a los diputados de ERC pic.twitter.com/qqxXnSswa7 — Joan Guirado 🏳️‍🌈 (@joanguirado) 30 de enero de 2018

16:45. Puigdemont a la desesperada: lanza a la CUP y los CDR a sublevar la calle para forzar su investidura

La decisión del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, de aplazar el Pleno de investidura de Carles Puigdemont ha dejado al descubierto la fractura del independentismo. El prófugo se siente traicionado por ERC y, en estos momentos, los radicales de la CUP, sus cachorros de Arran y los hipermovilizados Comités de Defensa de la República (CDR) son los únicos aliados de Puigdemont para conseguir en la calle lo que un Torrent cercado por el Constitucional no le ha permitido alcanzar este martes en el hemiciclo.

16:20. Un grupo de manifestantes que han acudido a la concentración de la ANC han logrado saltarse el cordón de seguridad organizado por los Mossos. Estos separatistas se acercan al Parlament de Cataluña por el parque de la Ciudadela.

Ya empiezan los independentistas radicales a liarla a las afueras del Parlament. Entran y se enfrentan al Parque de la Ciutadella. pic.twitter.com/1fo8tLtbR7 — Caso Aislado (@CasoAislado_Es) 30 de enero de 2018

15:40. Los diputados de JxCat entran y salen del hemiciclo del Parlament a pesar de la suspensión, tal y como habían anunciado, pero no se han sentado. Los de la CUP sí que lo han hecho, aunque finalmente han abandonado el Parlament para sumarse a la manifestación independentista de la ANC.

15:30. La concentración independentista convocada por la ANC sigue su curso a pesar de la suspensión del pleno en el Parlament. Varios separatistas portan esteledas mientras cantan contra la justicia española: “‘¡¡Puigdemont, nuestro presidente!”.

Sigue la manifestación de la ANC. Aparece un manifestante dentro de una jaula, esto si es marcarse un “piolín” en toda regla. ¡Y luego no quieren que nos riamos! 😂😂😂#InvestiduraCatARV

pic.twitter.com/OG93mrKrYm — Yo Soy Naranjito (@yosoynaranjito_) 30 de enero de 2018

15:18. A esta hora, los diputados de ERC en el Parlament ya han abandonado el recinto del Parlament.

15:15. Los diputados de la CUP ya se encuentran en sus escaños en el hemiciclo del Parlament de Cataluña, a pesar de la suspensión del pleno de este martes. El líder de la formación antisistema, Carles Riera, también está presente. Todos han portado pancartas para protestar contra la suspensión ordenada por Roger Torrent.

15:06. JxCat quiere el pleno hoy: “Estaremos aquí toda la tarde, tenemos los votos para investir a Puigdemont”

La portavoz de JxCat en el Parlament, Elsa Artadi, ha defendido que el pleno de investidura se celebre este mismo martes, como estaba previsto antes de aplazarlo el presidente de la cámara: “Estaremos aquí toda la tarde, estaremos todo el rato que sea necesario”.

14:40. JxCAT y la CUP hacen un corte de mangas al TC y montan un pleno ‘fake’ para investir a Puigdemont

Los diputados del JxCAT rechazan el aplazamiento del debate de investidura de Puigdemont y este martes, a las 15,00 horas estarán en el hemiciclo. En Bruselas, Carles Puigdemont ultima a esta hora del mediodía su discurso de investidura, según ha podido saber OKDIARIO. El ex presidente, que esta tarde tiene un acto en Lovaina(Bélgica), tiene previsto mandar su discurso en PDF en los próximos minutos a su grupo parlamentario, para que uno de sus compañeros lo lea en el hemiciclo.

14:17. El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha suspendido de forma oficial el pleno de investidura de este martes. Ha firmado un documento oficial emitido por la institución catalana.

14:00. A pesar del aplazamiento del pleno en el Parlament de esta martes, el hemiciclo estará abierta y con las luces encendidas a las 15h. Los diputados de JxCat y de la CUP han avanzado que entrarán en la cámara catalana. No habrá señal de vídeo, pero podrán entrar cámaras.

13:45. Hace unos minutos ha comenzado una de JxCat en el Parlament en la que interviene por videoconferencia desde Bruselas el ex presidente Carles Puigdemont. A pesar de la suspensión, Puigdemont tiene cerrado el discurso de investidura.

13:34. El líder de la CUP, Carles Riera, ha considerado que la decisión de Roger Torrent de aplazar el pleno de investidura “es una sumisión al Estado”.

12:05. La ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha llegado hace unos minutos al aparcamiento de la cámara catalana. “Hoy es mejor callar y no decir nada. Daré apoyo a la decisión que se tome”, ha asegurado en declaraciones a OKDIARIO.

Acaba de aparcar en el #Parlament la expresidenta de la cámara @ForcadellCarme “hoy mejor no hablar. Es una decisión difícil. Doy todo el apoyo sea cual sea la decisión” pic.twitter.com/W8zjtnsNfh — Joan Guirado 🏳️‍🌈 (@joanguirado) 30 de enero de 2018

hoy mejor no hablar. Es una decisión difícil. Doy todo el apoyo sea cual sea la decisión

11:29. Fuentes cercanas han asegurado a OKDIARIO que Roger Torrent ha llamado hasta en cuatro ocasiones a Carles Puigdemont esta mañana para comunicar su decisión de suspender el pleno del Parlament. El entorno de Torren afirma que Puigdemont no ha contestado ninguna llamada.

11:21. Fuentes de JxCat han traslado su malestar al presidente del Parlament, Roger Torrent, por el aplazamiento del pleno de investidura debido a que consideran que “se dan las condiciones políticas para hacer el pleno de investidura hoy”.

Las mismas fuentes valoran positivamente que Torrent se haya “comprometido públicamente a no presentar ni proponer a otro ningún candidato alternativo a Carles Puigdemont”. “La decisión del presidente Torrent no ha sido consultada ni comunicada previamente con los representantes de Junts per Catalunya“, recalcan desde la formación separatista.

11:16. La ANC mantiene la concentración separatista que había convocado a las 15:00 horas a las afueras del Parlament, a pesar del aplazamiento del debate de investidura de Puigdemont.

La voluntat popular no es desconvoca!

📢 Mantenim la convocatòria!

👉 14.30 h | plaça St. Jaume

👉 15 h | passeig Lluís Companys

📜 Comunicat 🔗 https://t.co/M1pUuZzFPL

Defensem el que hem votat! #oRepúblicaoRepública pic.twitter.com/s0P5IgZCBw — Assemblea Nacional (@assemblea) 30 de enero de 2018

11:14. El ex presidente del Govern fugado en Bruselas, Carles Puigdemont, ha publicado un mensaje en su perfil de Twitter con motivo del Día de la Paz. “Es un buen momento para recordar que el respeto por los derechos civiles y políticos es fundamental para la paz“, ha manifestado.

Avui, #DiadelaPau, és un bon moment per recordar que el respecte pels drets civils i polítics és fonamental per la pau #InvestiduraKRLS pic.twitter.com/IJwHyPuYAu — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 30 de enero de 2018

10:55. Existe un importante malestar en las filas de JxCat y la CUP con la decisión de Roger Torrent de aplazar el pleno de investidura de Carles Puigdemont, mientras que desde ERC le acusan haber tomado una decisión “unilateral”.

10:45. Comienza la reunión de la Mesa del Parlament presidida por Roger Torrent, minutos después de que haya aplazado el pleno de investidura de Carles Puigdemont.

10:35. OKDIARIO ya adelantó este lunes que Torrent buscaba aplazar el pleno de investidura de Puigdemont hasta que el Tribunal Constitucional resuelva sobre el recurso interpuesto por el Gobierno central.

10:32. JxCat acusa al presidente del Parlament, Roger Torrent, de suspender el pleno de investidura de Puigdemont de forma unilateral.

10:29. Fuentes de JxCat han asegurado a OKDIARIO que el acuerdo con ERC y la CUP seguirá intacto para la próxima fecha de la investidura de Puigdemont.

10:16. El presidente del Parlament, Roger Torrent, se ha mostrado muy duro con el Gobierno central por su recurso ante el Tribunal Constitucional: “Ni Soraya ni el TC decidirán quién va a ser presidente”.

10:15. El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha anunciado que el pleno de investidura de Carles Puigdemont se pospone hasta que “se puede celebrar un debate con todas las garantías jurídicas”. “El pleno de hoy queda aplazado pero no se suspende. No propondré ningún candidato que no sea Puigdemont”, ha añadido.

09:40. En unos minutos comparecerá el presidente del Parlament, Roger Torrent, de forma extraordinaria.

09:30. Los violentos CDR cuperos piden estar “preparados para todo” y esperan “un gran día”

Los Comités de Defensa de la República (CDR) se preparan para tomar la iniciativa dentro de las acciones que los golpistas diseñan ante la sesión de investidura del presidente de la Generalitat que se va a celebrar este martes. Las células de agitación callejera con que cuenta el separatismo más radical han anunciado que preparan una “excursión”, y, sin citar el destino en sus canales de comunicación públicos, ultiman concentraciones ante el Parlamento catalán.

09:29. La CUP y ANC tratan a su gente como borregos: les dan plantillas de tuits para apoyar hoy a Puigdemont

Los comités de defensa de la república (CDR) de las CUP, la ANC y Òmnium Cultural han convocado hoy a sus seguidores y simpatizantes para manifestarse frente al Parlamento catalán en defensa de una investidura de Carles Puigdemont. Y en una demostración de la forma que tienen ellos de tratar a sus propios seguidores, les han enviado ya plantillas con los mensajes que deben enviar.

09:15. Carles Puigdemont no acudirá al pleno en el Parlament este martes. Su discurso como candidato a la presidencia de la Generalitat será leído por un compañero de su grupo parlamentario, Junts per Catalunya.

09:12. El ex presidente del Govern, Carles Puigdemont, continúa en Bruselas a esta hora, ciudad en la que se encuentra fugado desde hace meses para evitar a la justicia española.

07:50. Además de en Bruselas o en el Parlament, el foco está en el TC, que se reúne a las 13:00 horas para decidir sobre las alegaciones de JxCat a su auto del sábado. Los independentistas se quejan de tener que pedir permiso a un juez para que su candidato, Puigdemont, pueda ser investido.

07:04. Comienza el martes y la investidura sigue convocada para las 15:00 horas, con todos los escenarios abiertos.

03:42. Decenas de coches y furgonetas de los Mossos d’Esquadra han tomado el Parlament. Pasadas las tres de la madrugada, el dispositivo de la policía autonómica se ha desplegado con un nutrido grupo de agentes rodeando el Parque de la Ciudadela

21:15. Los radicales de la CUP se decantan por el ‘sí’ a Puigdemont a falta de unos flecos del acuerdo con ERC y JxCat. Así lo ha afirmado la diputada de la formación antisistema Natàlia Sànchez ante la prensa: “De momento está bien encaminado”.

20:50 JxCat ha pedido la nulidad de la resolución del Tribunal Constitucional, que ha prohibido una posible investidura por vía telemática de Carles Puigdemont.

18.43.Los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional llevarán a cabo un dispositivo policial conjunto de cara a la sesión de investidura de mañana en el Parlament, convocado con la incógnita de si el aspirante de JxCAT, Carles Puigdemont, con una orden de detención en España, comparecerá en la cámara catalana.

16.00. El juez Pablo Llarena ha denegado el permiso extraordinario de salida de prisión solicitado por Oriol Junqueras, ex vicepresident de la Generalitat, y Jordi Sànchez, ex líder de la ANC, para asistir este martes a la sesión de investidura del candidato a presidente de la Generalidad que se celebrará en el Parlamento catalán.

15:28. La ANC llama a manifestarse “masivamente y de forma pacífica” mañana frente al Parlament en defensa del “derecho de Carles Puigdemont a ser investido”.

13:30. Ahora el foco está sobre Torrent: Puigdemont pide “amparo” al Parlament para poder someterse a la investidura. Es decir, sin permiso judicial y en contra de lo ordenado por el TC.

12:30. Serret confirma que no será diputada. Las cuentas ya salen al independentismo, otra cosa es que quieran investir a Puigdemont, que ya ha dejado caer -en voz de su abogado- que no va a pedir permiso al juez Llarena para someterse a la votación. Vienen horas intensas.

10:50. La radiotelevisión pública belga ha dado dos bombazos en una sola noticia: el lugar exacto donde vive -de lujo- Puigdemont en Bruselas y quién se lo paga: el ex presidente del FC Barcelona Joan Gaspart.

09:30. Lluís Puig (JxCat) se ha disculpado porque anoche dijo que la también huida Meritxell Serret (ERC) renunciaría ca su acta de diputada, cuando en realidad ella no lo ha confirmado.

07:00. Lunes. Poco más de 24 horas para una sesión de investidura que aún no ha sido suspendida pese a que Puigdemont sólo tiene la opción de regresar a España, entregarse y solicitar asistir. Comienzan horas intensas informativamente y trascendentales para el futuro próximo en Cataluña.

21:20. Los ex consellers Lluís Puig, Clara Ponsatí y Meritxell Serret, que se encuentran en Bélgica, renunciarán a sus actas de diputados para facilitar la mayoría independentista en el Parlament de Cataluña.

19.00. El vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha pedido este domingo a la “mayoría independentista” que “empiece a pensar” en un candidato diferente a Carles Puigdemont para la presidencia del gobierno autonómico en Cataluña.

12.39. Nuevo giro de guión en la investidura de Carles Puigdemont, después del pronunciamiento del Tribunal Constitucional. El ex presidente catalán pedirá en las próximas horas al juez Pablo Llarena, según ha podido saber OKDIARIO, permiso para ser investido presencialmente en el pleno del próximo martes 30 de enero.

22:10 El Tribunal Constitucional ha suspendido por unanimidad la investidura telemática de Carles Puigdemont, tal y como OKDIARIO había adelantado.

20.14. El ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont negocia con los nacionalistas flamencos la posibilidad de pronunciar su discurso de investidura, el próximo martes día 30, desde el Parlamento flamenco, según han indicado fuentes nacionalistas.

12.00. Cuenta en exclusiva OKDIARIO que las cúpulas de JxCAT Y ERC siguen la jornada desde Bruselas con estrategas, Puigdemont y el resto de ex consellers huidos.

11.30. Torrent ha enviado una carta a Zoido bastante molesto por la elevada presencia policial en las inmediaciones del Parlament.

10.21. JxCat ha anunciado que acudirá “antes del martes” al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si el TC suspende el pleno de investidura de Puigdemont.

8.18. Empieza un sábado trascendental. El TC se reúne a las 13:00 para decidir si admite o no a trámite la investidura de Puigdemont.

21:05. La CUP ha convocado para este sábado su Consell Polític y su Grupo de Acción Parlamentaria (GAP) para decidir si avala la candidatura de Carles Puigdemont a la Presidencia de la Generalitat que el Parlament tiene previsto debatir el martes a las 15 horas.

20:05. JxCat ha presentado una petición ante el Tribunal Supremo para que, de forma urgente, anule el acuerdo del Consejo de Ministros de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la candidatura de Carles Puigdemont a ser investido presidente de la Generalitat.

18:26. El presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, ha convocado Pleno extraordinario para este sábado, a las 13.00 horas, con el fin de estudiar si se admite a trámite la impugnación por el Gobierno de la candidatura del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la Presidencia autonómica.

18:00. El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pedido ser parte en el procedimiento que ha comenzado a tramitarse este viernes en el Tribunal Constitucional (TC) tras la presentación por el Gobierno de una impugnación contra su candidatura. Se da la circunstancia de que el ex presidente de la Generalitat nunca ha reconocido ni obedecido al TC: “Si el Tribunal Constitucional me suspende de mis funciones, no lo aceptaré”.

17:30. El Consejo de Estado avisa a los golpistas: es inconstitucional elegir a Puigdemont por plasma y el voto delegado

El Consejo de Estado ha advertido en uno de los informes que le ha solicitado el Gobierno de Mariano Rajoy que el Parlamento de Cataluña no puede autorizar que Puigdemont intervenga a distancia en la sesión de investidura, que la Mesa de la Cámara no puede autorizar la delegación del voto de los huidos de la Justicia y que el Parlament tampoco puede investir a un candidato ausente. Todos estos actos serían contrarios a la Constitución y por lo tanto, impugnables por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.

17:10. Puigdemont pide ser oído por el Constitucional, tribunal al que ni reconoce ni obedece

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pedido ser parte en el procedimiento que ha comenzado a tramitarse este viernes en el Tribunal Constitucional (TC) tras la presentación por el Gobierno de una impugnación contra su candidatura. Se da la circunstancia de que el ex presidente de la Generalitat nunca ha reconocido ni obedecido al TC: “Si el Tribunal Constitucional me suspende de mis funciones, no lo aceptaré”.

17:06. Llarena ordenó a la Guardia Civil copiar los emails de Puigdemont, Junqueras y el resto del Govern desde 2016

La Guardia Civil copió correos electrónicos enviados desde 2016 por los ex presidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y por el ex vicepresident Oriol Junqueras, además del resto del Govern y de los anteriores miembros de la Mesa del Parlament, por orden del juez del Supremo Pablo Llarena.

17:00. El letrado mayor del Parlament tampoco ve “recorrido jurídico” al recurso del Gobierno contra Puigdemont

El letrado mayor del Parlamento catalán, Toni Bayona i Rocamora, ha asegurado que la decisión del Gobierno de impugnar en este momento la candidatura de Carles Puigdemont a presidente de la Generalitat “no tiene ningún recorrido”, dado que se trata de una medida “preventiva” contra alguien que “no está inhabilitado” para desempeñar ese cargo.

15:57. Torrent considera un “fraude de ley” el recurso del Gobierno contra la candidatura del fugado Puigdemont

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha afirmado este viernes que tratar de impugnar la candidatura de Carles Puigdemont es un “fraude de ley que atenta contra los derechos de los electores de Cataluña, contra los diputados y, en definitiva, contra la democracia parlamentaria”.

15:55. Puigdemont participará durante su investidura en un acto en Lovaina cerrado a la prensa española

El ex presidente de la Generalitat y candidato de Junts per Catalunya a la investidura como presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no estará presente en el Parlament de Cataluña el próximo martes 30, día en que se ha convocado el debate, como ya avanzó OKDIARIO. En su condición de ex alcalde de Gerona, participará el martes a las ocho de la noche en un acto del partido independentista flamenco, la N-VA, en el municipio de Lovaina, a veinte minutos de Bruselas.

15:53. Soraya confirma el recurso contra Puigdemont: “Tenemos una responsabilidad e iremos hasta el final”

El Consejo de Ministros ha autorizado este viernes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a recurrir ante el Tribunal Constitucional la propuesta de candidatura de Carles Puigdemont a ser investido presidente de la Generalitat.

“El señor Puigdemont está en busca y captura en el territorio nacional. Quiere ser investido presidente de la Generalitat quien vulnera la ley y no se pone a disposición del Supremo. El Gobierno tiene una responsabilidad y ha de ejercerla”, ha explicado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

15:52. Los separatistas preparan una gran marcha en la Castellana para pedir la libertad de los golpistas

Los separatistas no renuncian a la movilización. Si ya lo hicieron en Bruselas el pasado diciembre, ahora han lanzado una ambiciosa propuesta: manifestarse en el Paseo de La Castellana de Madrid con 250.000 personas.

13:39. Junts per Catalunya presentará la querella contra el Consejo de Ministros en base a los artículos 498, 499, 500 y 501 del código penal.

12:37. A las 12:00 horas ha comenzado una reunión conjunta en el Parlament entre JxCat, ERC y la CUP para cerrar los detalles de la investidura de Puigdemont del próximo 30 de enero.

10:41. Pujol (JxCat): “No desobedeceremos al TC pero no buscaremos un ‘plan B’ al candidato Puigdemont”

El portavoz de Junts per Catalunya (JxCAT), Eduard Pujol, ha negado este viernes que los partidos independentistas sopesen la opción de “desobedecer” al Tribunal Constitucional (TC) para investir a su candidato, Carles Puigdemont, pero ha rechazado “ceder a las presiones” para buscar un “plan B”.

10:34. Irene Montero: “El Gobierno, PSOE y C’s han hecho el ridículo con la impugnación de la investidura”

La portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, ha dicho este viernes que el Gobierno, el PSOE y Ciudadanos han hecho una “ridículo compartido” en su decisión de impugnar la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat de Cataluña.

09:51. JxCat se querellará contra el Gobierno por impugnar la investidura de Puigdemont

Junts per Catalunya se está planteando presentar una querella criminal contra el Consejo de Ministros, que hoy prevé recurrir ante el Tribunal Constitucional la propuesta para la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat.

“Nos planteamos presentar una querella criminal contra el Consejo de Ministros al amparo del Código Penal” porque la acción que anunció ayer el Gobierno y que se materializará es “un ejercicio de intimidación de primera magnitud”, ha afirmado el exconseller y diputado de JxCat Josep Rull, en declaraciones a la Cadena Ser.

09:12. Rull acató el 155 para salir de la cárcel y ahora acusa al Estado de “violencia institucional impune”

El ex consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, ha utilizado su cuenta personal de Twitter para acusar al Estado español de “violencia institucional impune”. Rull salió de la cárcel de Estremera el pasado 4 de diciembre, en libertad bajo fianza, tras acatar el artículo 155 de la Constitución.