La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha apuntado que “ha llegado el momento de que se asuma públicamente, lo que se dice en privado”, ha señalado que Torrent tiene que abrir una nueva ronda de contactos con los grupos de la Cámara autonómica catalana para “salvar la situación generada” por el ex president. “No me puedo creer que entre los más de 100 diputados no haya nadie que pueda recuperar la senda del consenso y el diálogo”, ha subrayado.

Así se ha pronunciado Santamaría en la presentación de la conferencia de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig —en un acto organizado por Fórum Europa Tribuna Mediterránea—, al ser preguntada por el aplazamiento del pleno de investidura de Puigdemont y los mensajes de móvil de Puigdemont en los que asegura que el plan de Moncloa “triunfa” y que esto “se ha terminado”, en alusión al procés.

Tras pedir al presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, abrir una nueva ronda de contactos para elegir un nuevo candidato a presidir la Generalitat catalana y “salvar la situación generada” por el expresidente Carles Puigdemont, la ‘número dos’ del Ejecutivo ha remarcado que la obligación de todo Gobierno es “pensar en los ciudadanos” como, según ha dicho, ha hecho el Ejecutivo de Mariano Rajoy “en toda esta crisis”. “Toca pensar en el futuro de nuestro país y no el nuestro propio”, ha insistido.

Construir y dejar de destriuir

En este sentido, ha destacado que es el momento de que Cataluña “se construya y se deje de destruir” para que recupere “la estabilidad, serenidad y fortaleza que siempre ha tenido” en un país como España, que es “fuerte, unido y solidario”.

Por otro lado y cuestionada por las afirmaciones de Torrent de este martes, quién señaló que “ni la vicepresidenta Soraya ni el TC decidirán quién debe ser el presidente de la Generalitat”, la vicepresidenta del Gobierno ha subrayado: “Las mujeres también tenemos derecho a nuestro apellido”.